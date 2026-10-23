Anne-Mary și Andrei Beleuț au intrat în cunoaștere: „Mă face să mă simt ca și cum aș fi cu un bărbat”

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Anne-Mary și Andrei Beleuț au decis să exploreze apropierea lor și au confirmat, în ediția Mireasa din 21 octombrie 2026, că vor să intre într-o cunoaștere. Decizia a venit după ce Andreea Frățilă i-a întrebat cum își definesc relația actuală. Cei doi nu s-au declarat încă un cuplu.

Anne-Mary a recunoscut că interesul ei pentru Andrei nu e ceva nou, dar Ea a încercat să facă pași spre el și înainte, însă el nu a observat nimic. Momentul decisiv a fost plecarea lui Ande, după care ea a devenit mult mai îndrăzneață.

Pentru Anne-Mary, Andrei este un bărbat atrăgător care știe să asculte, ceea ce o face să se simtă cu adevărat în compania unui bărbat. Cei doi au discutat despre lucruri serioase, inclusiv despre cum reacționează el când este gelos, nu doar prostii.

Pe de altă parte, Andrei Beleuț a declarat că era deja conștient de sentimentele ei, deoarece o observă în fiecare seară. El vede această apropiere ca pe ceva natural și a recunoscut că se simte foarte bine în preajma ei. Mai mult, concurentul a fost extrem de romantic, spunându-i că o face să înflorească și că este cea mai frumoasă atunci când râde „cu foc”.

Andrei a încurajat-o, totodată, pe Anne-Mary să vorbească mai mult despre sine, astfel încât publicul să o cunoască mai bine.