Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă, față în față după despărțire! Detalii despre revedere și terapia de după breakup

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Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă s-au reîntâlnit față în față la trei săptămâni după ce s-au despărțit. Revederea a avut loc în cadrul unui eveniment special dedicat emisiunii Insula Iubirii, show-ul unde cei doi au participat și unde a început, de fapt, relația lor. Anamaria a recunoscut că a avut emoții în acea seară, deoarece fostul iubit nu îi este indiferent, dar a considerat că a fost drăguț să se revadă.

Anamaria a explicat că intersecțiile la astfel de petreceri sunt inevitabile, având în vedere contextul emisiunii. Pentru ea, respectul reciproc este prioritar, indiferent de faptul că între cei doi a existat o poveste de iubire.

Discreția după breakup și refuzul de a face „tam-tam”

Despre motivele care au dus la destrămarea cuplului, Anamaria Vaida a ales să rămână discretă. Ea a declarat că nu și-a dorit să facă „mare tam-tam” pe acest subiect, preferând ca problemele dintre ea și Claudiu Dragotă să se rezolve în liniște. Aceasta a menționat faptul că, așa cum nu și-au expus excesiv relația pe internet în perioada în care au fost împreună, la fel vor aborda și separarea, evitând expunerea publică a conflictelor.

Fosta concurentă a subliniat importanța liniștii în acest moment, considerând că este necesar ca fiecare dintre ei să se așeze în ordine, ea cu ea însăși și el cu el. Anamaria a evitat să vorbească din nervi sau supărare, fiind convinsă că timpul este singurul lucru care poate rezolva toate problemele apărute între ei.

Terapia și procesul de vindecare

Separarea de Claudiu Dragotă nu a fost ușoară, Anamaria recunoscând că trece printr-o perioadă dificilă. Pentru a depăși aceste momente și a merge mai departe, tânăra a recurs la terapie. Ea a precizat că mergea la terapie și înainte de despărțire, susținând ideea că nu trebuie să existe neapărat o problemă majoră pentru a apela la acest proces, dar că în contextul actual, terapia o ajută foarte mult să lucreze cu ea însăși.

Anamaria Vaida a declarat că a ajuns la o maturitate care îi permite să înțeleagă faptul că orice eveniment din viața sa, fie că este vorba despre o despărțire sau o împăcare, are un motiv și se întâmplă spre binele ei. Ea vede fiecare situație ca pe o oportunitate de a evolua, chiar dacă drumul spre vindecare este unul greu.

Planurile de viitor și posibilitatea unei împăcări

Întrebată despre șansele de a reveni împreună cu Claudiu Dragotă, Anamaria a refuzat să ofere un răspuns ferm cu „da” sau „nu”. Ea a afirmat că nu știe în acest moment ce se va întâmpla și a lăsat răspunsul în seama timpului.

O altă schimbare a survenit în planurile sale de relocare. Înainte de despărțire, Anamaria își dorea să se mute la București pentru a fi alături de Claudiu și pentru a fi mai aproape de proiectele sale, evitând astfel naveta frecventă de la Cluj. După separare, tânăra a declarat că nu mai este la fel de grăbită să facă această mutare, însă nu exclude posibilitatea de a se stabili în Capitală în viitor. Ea consideră că Bucureștiul îi poate oferi multe oportunități de evoluție profesională, deci faptul că nu mai este într-o relație cu Claudiu nu ar trebui să o împiedice să își urmeze ambițiile în orașul acesta.