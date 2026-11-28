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Deea Maxer și Constantin Cataramă sunt parteneri atât în viața personală, cât și în afaceri, cei doi și-au unit destinele în luna mai a anului 2026. De atunci, aceștia își împart responsabilitățile profesionale și momentele din căsnicie. Vedeta a reușit să transforme popularitatea din mediul online într-o oportunitate de câștig, diversificându-și activitățile în ultimii ani.

Deea Maxer este o prezență cunoscută pe rețelele de socializare, unde are o comunitate numeroasă, activitatea ei digitală merge dincolo de postarea de fotografii sau videoclipuri. Deea a integrat platformele online în strategia ei profesională, iar TikTok a devenit una dintre sursele de venit. Prezența pe această platformă a fost subiect de critici și comentarii, însă vedeta nu este deranjată de faptul că își monetizează conținutul, deoarece mediul online este doar o parte dintr-un portofoliu profesional mult mai amplu.

Afaceri de familie și roluri de conducere

În ceea ce privește domeniile de activitate, Deea și soțul ei dețin o agenție de marketing prin care desfășoară activități specifice acestui sector. De asemenea, familia are legături cu domeniul imobiliar, fiind implicați printr-o altă agenție de profil. Pe lângă aceste afaceri, veniturile vedetei provin și din colaborările comerciale, deoarece comunitatea ei consistentă îi permite să realizeze parteneriate cu diverse branduri pentru promovarea de produse sau servicii pe platformele unde este activă.

Recent, Deea Maxer a vorbit despre activitățile sale profesionale și despre proiectele în care este implicată. „Fără lipsă de modestie, da, fac TikTok. Recunosc! Și pe bani mulți, pentru că împreună cu soțul meu am o agenție de marketing, pe lângă agenția imobiliară, pe lângă colaborările pe care le avem și pe lângă faptul că sunt director într-o companie globală, da, fac TikTok!”, a afirmat ea.

Sincer, noi respectăm spiritul antreprenorial, dar combinația de agenție de marketing, imobiliare, directorat în companie globală și TikTok pe bani mulți sună a program plin pe măsură. Oare mai rămâne timp și pentru relaxare în acest program?