Bogdan de la Ploiești despre despărțirea de Cristina Pucean: „i-am făcut un mare bine”

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Bogdan de la Ploiești a decis să lămurească lucrurile legate de viața lui sentimentală, după ce a fost criticat de persoane din mediul online. Artistul a recunoscut motivele pentru care s-a despărțit de Cristina Pucean, susținând că lucrurile dintre cei doi nu mai funcționau de ceva timp, iar decizia de a merge pe drumuri separate a fost cea mai bună variantă pentru amândoi.

Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de manele din România. În prezent, el spune că trăiește o poveste de dragoste alături de Vanessa.

Despre „relația toxică” și certurile zilnice

Artistul a fost destul de tranșant când a descris perioada petrecută alături de Cristina Pucean, numind-o o relație toxică. Acesta a dezvăluit că cei doi se certau zi de zi și că nu mai erau fericiți, motiv pentru care a considerat că despărțirea a fost un „mare bine”. Bogdan a afirmat că partenera sa din trecut se chinuia și nu se simțea bine în acea relație, insistând pe faptul că nu i-a făcut nimic rău, ci i-a făcut un mare bine prin această ruptură.

Manelistul a reacționat dur la criticile primite, sugerând cu ironie ca cei care îl judecă să primească și ei o relație similară, în care să se certe nonstop. El a subliniat faptul că nu poți trăi într-o astfel de atmosferă și că singura soluție a fost distanțarea.

Relația cu Vanessa și promisiunea de nuntă

În prezent, Bogdan de la Ploiești trăiește o poveste de dragoste cu Vanessa, pe care o descrie ca fiind „trimisă de Dumnezeu” exact în momentul în care avea cea mai mare nevoie de liniște. Artistul a declarat că Vanessa înseamnă totul pentru el și că nu o compară cu nicio altă femeie, deoarece i-a adus pacea pe care o căuta.

El a precizat că a trecut un an de zile de la despărțirea anterioară și că timpul i-a demonstrat că a făcut alegerea corectă. Mai mult, manelistul a afirmat că atât el, cât și familia sa sunt fericiți în prezent. Acesta a lăsat chiar și o invitație deschisă către fani, menționând că în curând vor face familia lor și că este posibil să îi invite la nuntă sau la botez.

Respectul față de Cristina Pucean și răspunsul la „hate”

Deși a vorbit despre toxicitatea relației, Bogdan a insistat pe faptul că între el și Cristina Pucean există respect. Ca probă a acestui lucru, a menționat faptul că, dacă nu s-ar respecta, ar fi ieșit public să se injure reciproc, lucru care nu s-a întâmplat.

În ceea ce privește atacurile din social media, artistul a explicat că înțelege faptul că trăiește într-un val de ură deoarece Cristina a făcut o greșeală. Conform lui Bogdan, ea nu și-a asumat faptul că lucrurile nu mai erau bine între ei și a încercat, din supărare și oftică, să îl scoată pe el prost în fața oamenilor. Acest lucru a dus la faptul că publicul a început să îl critice pe manelist, întrebându-l ce i-a făcut Cristinei.

Artistul a încheiat mesajul său pe rețelele de socializare îndemnând oamenii să nu mai vorbească rău de nimeni, deoarece vor fi judecați de Dumnezeu. El a declarat clar că prioritatea lui acum este să își vadă de viața sa, de fericirea personală și de muzică, alături de „păpușa” lui, așa cum a numit-o pe Vanessa, pe care o descrie ca fiind cuminte și liniștită.