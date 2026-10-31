Bodo a povestit cum a ajuns la decizia de a adopta doi copii: „Nu ne-am chinuit foarte tare cu mersul la medici”

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Bodo a fost invitat recent în podcastul „Celebru și Părinte cu Marius Gheorghiu”, unde a ales să fie sincer și să vorbească despre viața sa personală. Artistul a povestit despre momentul în care el și soția sa au decis să adopte doi copii, explicând că a luat această decizie după ce soția lui nu putea obține o sarcină.

De la „menajerie” la familie

Decizia de a aduce copii în casă a venit într-un moment în care Bodo și Loredana aveau deja o pasiune mare pentru animale. Artistul a amintit de perioada în care locuiau în Pipera, unde casa lor era practic o menajerie. Pe atunci, aveau doi papagali vorbitori, pe nume Coco și Polly, doi câini Akita Inu și un Westie.

Bodo a subliniat faptul că sunt iubitori de animale și acum. Întrebarea a venit de la o prietenă a Loredanei, care i-a pus o întrebare directă, observând cât de multă grijă au de toate acele animale: „Dar un copil, aveți grijă de atâtea animale, un copil?”.

Drumul spre adopție fără stresul analizelor

Bodo a povestit că, deoarece nu reușeau să obțină cele „două liniuțe”, nu s-au chinuit foarte tare cu mersul la medici și cu analizele. Loredana i-a făcut propunerea directă soțului ei: „Ce ar fi să adoptăm un copil?”.

Artistul a fost de acord imediat, iar procesul a început „foarte repede, foarte lejer”. Bodo a considerat că copiii au venit în viața lor exact la momentul potrivit, iar ei au început să se intereseze de copii.

Viața la țară și ruperea cu aglomerația din București

Pe lângă partea de familie, Bodo a mai discutat și despre schimbarea drastică de stil de viață pe care a făcut-o. Cu patru ani în urmă, el a vorbit despre decizia să lase în urmă stresul și aglomerația orașului de a se muta la țară, mai exact în Dobrești, județul Argeș.

Artistul a mărturisit că nu are nicio intenție să se mai întoarcă la viața de București, fiind extrem de mulțumit de noua sa locație. Deși trebuie să facă drumul de o oră și jumătate până acasă, consideră că experiența este extraordinară. În prezent, Bodo ajunge în București doar de aproximativ două ori pe săptămână, dar recunoaște că abia așteaptă să plece din oraș și să revină în zona sa.

Pentru el, viața la țară are o altă conotație, datorită spațiului generos, lipsei de trafic și aerului curat. Bodo a menționat că de la curtea lui până la Brașov este o pădure continuă, ceea ce îi oferă o cantitate imensă de oxigen.