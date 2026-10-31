Valerie Lungu a detonat o bombă: Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu s-ar fi dat la bărbatul ei

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S-a dat nodul la Asia Express, dar nu în sensul bun. Valerie Lungu a ieșit din stealth mode și a făcut niște acuzații: Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu i-ar fi făcut avansuri partenerului ei de viață, Alex Gâlcă. Da, ai citit bine.

Influencerița nu s-a rezervat din cuvinte pe rețelele de socializare și a fost destul de directă: „Raluca nu a avut respect față de mine niciodată, de aia se dădea la bărbatul meu ca și Maurice”. Sincer, dacă asta nu e plot twist de sezon, nu știu ce e.

Totul a început cu o scenă clasică de tensionare la misiuni. Concurenții trebuiau să facă un album și Raluca a vrut să recitească instrucțiunile ca să fie sigură că a înțeles totul. Valerie, însă, nu a avut răbdare pentru „timpul pierdut” și a urmat un schimb de replici acide. Deși Raluca a încercat ulterior să calmeze apele, spunând că ar fi păcat ca experiența lor să se termine cu resentimente, conflictul a scos la iveală probleme mai vechi.

De fapt, asta e doar începutul. Cele două au un istoric tensionat de ani buni, începând cu perioada în care au interacționat într-o emisiune de stil. Relația lor a fost mereu marcată de certuri, iar la Asia Express s-au nominalizat reciproc pentru eliminare de mai multe ori.

Raluca a intrat în competiție ca „handicap” pentru echipa formată din Maurice Munteanu și Connie Preda. Deși revederea a fost plină de entuziasm la început, s-a văzut rapid că acolo sunt probleme mai vechi decât emisiunea.

Noi credem că s-au ajuns la un nivel de dramă unde niciun „scuze” nu mai funcționează. Cine mai are nevoie de reality show-uri când ai astfel de „prietenii” în grup?

Voi ce ziceți, cine credeți că a început toată povestea?