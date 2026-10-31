Lora a povestit despre atacul de panică după declarațiile Carmen Harra despre un posibil divorț

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Lora a povestit în podcastul lui Jorge cât de mult a fost afectată de declarațiile Carmen Harra din luna mai, când clarvăzătoarea a sugerat că artista și soțul ei, Ionuț Ghenu, ar putea divorța.

Cântăreața a descris momentul în care a aflat despre aceste afirmații: era acasă, a primit un mesaj să se uite la televizor și a descoperit că există un dialog despre căsnicia ei. Lora a mărturisit că a făcut un atac de panică din cauza nedreptății, menționând că a fost ultima ei criză de anxietate foarte puternică.

În plus de Carmen Harra, Lora a luat-o în vizor și pe Monica Tatoiu, fiind șocată că oamenii din exterior discută despre viața ei privată. Artista a subliniat faptul că nu este genul de persoană căreia îi place să apară în presă doar pentru a fi subiect de scandal, .

Referitor la faptul că se afișează tot mai rar cu Ionuț Ghenu, cu care este căsătorită de doi ani, Lora a clarificat situația. Ea a explicat că soțul ei nu își dorește să meargă constant la evenimente pentru că reprezintă un stres prea mare pentru el, fiind îngrijorat de detalii precum costumul pe care trebuie să îl poarte sau atmosfera petrecerii. Artista a decis să îi respecte dorința și au stabilit ca el să mai vină doar atunci când se simte confortabil.