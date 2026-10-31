Pepe revine cu „Hai că poți!”: cupluri în competiție pentru 25.000 de lei

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Duminică seară, de la ora 21:00, Pepe dă startul unei noi ediții „Hai că poți!” la Kanal D. Este momentul în care distracția se amestecă cu adrenalina, iar miza este serioasă: cuplul care reușește să treacă cu bine peste toate probele propuse va pleca acasă cu premiul de 25.000 de lei.

Pepe, în rol de prezentator, consideră că după o săptămână plină de stres, facturi și alte griji care consumă energia, publicul merită o pauză pentru a se relaxa și a se bucura de câteva momente de voie bună alături de concurenți și de spectatorii din tribună.

Cuplurile care intră în joc

În această ediție, patru cupluri sunt hotărâte să câștige, chiar dacă sunt și puși pe glume. Primii sunt Daniel și Manuela, care s-au cunoscut online și sunt împreună de trei ani. Deși nu locuiesc împreună, se văd zilnic. Manuela a stabilit locul primei lor întâlniri în centrul orașului pentru a verifica dacă Daniel este exact așa cum i-a povestit pe internet și că nu ascunde nimic. În relația lor, Manuela are mereu dreptate, aspect care nu îl deranjează pe Daniel. De asemenea, ea a primit cererea în căsătorie la Veneția, într-un decor romantic.

Andrei și Anamaria sunt un alt cuplu care își împart și viața, și locul de muncă. Relația lor a evoluat surprinzător, trecând de la antipatie la o căsnicie frumoasă. Cei doi au stiluri opuse când vine vorba de surprize: Anamaria nu are acest obicei, în timp ce Andrei este campion la capitolul acesta. Totodată, firea sociabilă a Anamariei îi pune uneori răbdarea lui Andrei la încercare, iar cererea în căsătorie a fost mai degrabă ca o comedie spumoasă decât ca un film romantic.

Dumitru și Mădălina sunt căsătoriți de trei ani, dar formează un cuplu de cel puțin șapte ani. Drumul lor nu a fost liniar; au luat o pauză la început deoarece Mădălina îl considera pe Dumitru prea insistent în tentativele de apropiere. Destinul i-a adus din nou față în față după un an, pe faleza din Constanța. În prezent, rolurile s-au inversat, Mădălina fiind cea insistentă, dar doar atunci când este vorba de treburile casnice.

Ultimul cuplu este format din Alex și Oana, care s-au cunoscut tot în mediul online. Alex a fost cel care a făcut primul pas și i-a scris frecvent, însă Oana îi răspundea doar când avea timp. Această lipsă de inițiativă în dialog a creat frustrări pentru Alex, chiar dacă întâlnirile lor fizice mergeau foarte bine. În prezent, cei doi sunt căsătoriți civil de aproape două luni și se pregătesc de nuntă. Peste zece ani, Oana și-ar dori să aibă trei copii.

Probele și dinamica competiției

Concurenții vor fi puși în situații care îi vor scoate din zona de confort. Băieții vor trebui să demonstreze grație și rezistență în probe precum turnarea cafelei în cești în timp ce aleargă pe o bandă rulantă sau parcursul unui traseu cu obstacole purtând tocuri.

Fetele vor avea propria lor provocare plină de adrenalină, care presupune spargerea unor baloane într-un mod neașteptat. Atmosfera va deveni explozivă în momentul în care Pepe li se va alătura, ducând distracția la cote maxime.

Sistemul de competiție se bazează pe probe contracronometru. Un element cheie al show-ului este licitarea pe abilitățile partenerului de viață, proces care necesită fie mult curaj, fie o doză optimă de prudență. Pe lângă partea competitivă, seara va fi plină de mărturisiri savuroase, povești amuzante din viața de cuplu și tachinări care să stârnească hohote de râs.

Cine crede că știe cel mai bine partenerul de viață și are suficient noroc pentru a lega premiul de 25.000 de lei?