Surpriză la iubita lui Mario Fresh: Miruna Gavrilă nu e din lumea artistică și ne-a spus cu ce se ocupă

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Mario Fresh a trecut rapid peste despărțirea de Alexia Eram și și-a găsit fericirea lângă Miruna Gavrilă. Deși mulți credeau că partenera lui face parte din industria de entertainment, realitatea este total diferită. Miruna nu are nicio legătură cu lumea artistică, iar recent a prezentat urmăritorilor din mediul online meseria pe care o practică.

De la facultate la cabinetul privat

Miruna Gavrilă a dezvăluit pe TikTok că în urmă cu aproximativ doi ani a absolvit Facultatea de Medicină Dentară. În prezent, tânăra lucrează într-un cabinet privat de stomatologie, unde profesează ca medic stomatolog generalist. Este clar că iubește ceea ce face, deoarece este încântată de profesia aleasă.

Pentru a le arăta fanilor cum arată o zi obișnuită din viața ei, Miruna a prezentat procesul de lucru. A menționat că a avut ca pacientă pe prietena ei, Nadia, care a venit pentru o albire profesională dentară. Procedura a început cu igienizarea, după care s-a trecut propriu-zis la albirea dinților. Miruna a subliniat faptul că se bucură enorm de fiecare dată când poate contribui la un zâmbet mai frumos și la încrederea în sine pe care acesta o oferă pacienților.

Drept urmare, tânăra i-a invitat pe cei care își doresc un consult sau au nevoie de un tratament stomatologic să se programeze direct la ea, precizând: „Mă puteți găsi aici”.

Povestea iubirii dintre artist și medic

Mario Fresh și Miruna Gavrilă și-au făcut publică relația în primăvara anului trecut, dar până atunci au ales să își țină legătura departe de ochii curioșilor. Au decis să fie discreți până au fost complet siguri pe relația lor și pe viitorul pe care îl vor construi împreună.

Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unei prietene comune, care i-a adus în același loc. Conexiunea dintre ei a fost instantanee, Miruna descriind experiența în emisiunea Furnicuțele ca fiind aproape o dragoste la prima vedere. Ea a mărturisit că, încă de la prima întâlnire, au simțit o legătură aparte și a avut impresia că se cunoșteau de foarte mult timp, totul desfășurându-se natural.

Cei doi s-au mișcat destul de repede și au decis rapid să formeze un cuplu. Sprijinul dintre cei doi este evident, Mario Fresh fiind prezent chiar și la festivitatea de absolvire a partenerei sale, ceea ce arată sprijinul de care se bucură tânăra.

Să știi că ai un dentist în familie sau în relație e practic cheat code-ul suprem pentru un zâmbet de influencer, nu?