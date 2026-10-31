Maya Sorian s-a transformat în Prințesa Vampir pentru Halloween: „Parca sunt din Twilight”

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Maya Sorian s-a pregătit pentru sărbătoarea de Halloween din 31 octombrie și a ales o transformare spectaculoasă. Fosta concurentă de la Asia Express a ales să interpreteze rolul de Prințesa Vampir, un concept care îmbină elementele de seducție cu cele înfricoșătoare.

Drumul spre acest look a început cu o doză de indecizie. Maya a ajuns la salonul de înfrumusețare fără un plan fix în cap, motiv pentru care a apelat la comunitatea ei de fani, cerându-le părerea pentru a decide cum ar trebui să arate pentru această ocazie. După câteva ore petrecute pe scaunul stilistului, rezultatul final a fost unul care a reușit să o surprindă pe ea însăși prin amploarea schimbării.

Detaliile look-ului dark și sexy

Pentru a obține aura de Prințesa Vampir, Maya Sorian a mizat pe elemente vizuale puternice și contrastante. Machiajul este dominat de fard negru aplicat în jurul ochilor, ceea ce îi conferă privirii acea intensitate specifică personajelor nocturne. Detaliul care adaugă o notă de dramă sunt lacrimile false de culoare aurie, care contrastează cu rujul vișiniu, accentuând latura sexy a costumației.

În ceea ce privește vestimentația, aceasta a ales o rochie neagră completată de un corset din piele, piesa care structurează întregul look. Accesoriul final, care completează imaginea de „prințesă” cu o twist întunecată, este o coroană de țepi purtată pe cap. Maya a recunoscut pe Instagram că s-a lăsat complet pe mâna echipei care a lucrat la imaginea ei, precizând că singurele cerințe pe care le-a transmis au fost ca rezultatul să fie dark, sexy și să o scoată din zona de confort. De asemenea, a glumețit despre faptul că singurul alt detaliu pe care îl știa cu precizie era ora la care trebuia să ajungă la salon.

Reacțiile după transformare

Senzația de a nu se recunoaște în oglindă a fost atât de puternică încât Maya a declarat public că nu îi vine să creadă că persoana din fotografii este chiar ea. În modul ei amuzant, a făcut o paralelă cu universul cinematografic Twilight, sugerând că aspectul final este unul demn de acele producții.

Maya a spus că a fost „cuminte, ascultătoare” și s-a transpus în personaj, iar impactul vizual a fost pe măsura așteptărilor ei. Maya a precizat că și-a dorit să arate sexy și înfricoșătoare în același timp.

Contextul după aventura din Asia Express

Acest moment de relaxare și creativitate vine după o perioadă intensă pentru Maya și mama ei, Mirela Retegan. Cele două au făcut parte din competiția Asia Express - Drumul Mătăsii, unde au reușit să reziste timp de șapte etape. Participarea lor s-a încheiat însă la finalul etapei a șaptea, după ce au pierdut cursa pentru ultima șansă, fiind trimise acasă prin mătasea roșie.

Mirela Retegan a reflectat ulterior pe Facebook asupra acestei experiențe, menționând că finalul a fost primit cu recunoștință și cu o mare ușurare. Aceasta a recunoscut că, în punctul respectiv, nu mai putea continua competiția și a spus că a reușit pentru Maya. Mirela a descris experiența ca fiind una unică, care i-a schimbat perspectivele, și a declarat că se întoarce la viața ei și la oamenii ei.