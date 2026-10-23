Daniela Pană o critică pe Bianca Iotu pentru cum vorbește despre Remi Dobre

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Daniela Pană a redistribuit o secvență din Insula Iubirii în care Bianca Iotu pune la îndoială experiența partenerului ei, Remi Dobre. Momentul s-a produs atunci când Bianca s-a referit la cei 23 de ani ai acestuia, întrebându-se: „Ce poți să înveți în 3 săptămâni la 23 de ani?”.

Pentru Daniela, afirmația a fost clară: Bianca încearcă să îl prezinte pe Remi drept inferior. În mesajul transmis, i-a reproșat concurentei că vine să își testeze relația cu un „puști de 23 de ani”, dar după câteva zile decide miraculos că nivelul ei este altul și îl denigrează non-stop în fața unor bărbați pe care abia i-a cunoscut. Concluzia Danielei a fost destul de dură: acest comportament vorbește, de fapt, despre Bianca.

Pe de altă parte, Remi Dobre a vorbit și el despre dificultățile dintre cei doi în timpul unui bonfire. După ce a văzut primele imagini de pe insula fetelor, Remi a explicat că a încercat de mai multe ori să se distanțeze, crezând că acest lucru i-ar putea face bine Biancăi.

El a mai menționat și faptul că este curios de câte ori a fost el cel care care ținea locul ocupat și de câte ori a fost ea cea care a făcut asta. Remi a declarat că tocmai pentru că ține mult la ea a ales distanțarea, însă a observat că ea continuă să țină locul ocupat.