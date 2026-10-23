Ilinca Vandici se luptă cu somnul și memoria în sarcină: „Planul bebelușului: să dormim”

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Ilinca Vandici a ales să fie transparentă cu fanii despre cum îi influențează sarcina rutina zilnică. Într-un videoclip recent, vedeta și-a etalat burtica și a povestit, cu mult haz, despre faptul că nu reușește să se odihnească suficient, sentimentul de epuizare fiind prezent chiar și în timpul activităților banale.

Prezentatoarea a mărturisit că simte nevoia de pauze constante, indiferent dacă își aranjează patul, stă în fața calculatorului sau se uită la televizor. Pentru ea, lucrurile obișnuite necesită acum mult mai multă energie, iar somnul a devenit prioritatea absolută. „Planul zilei: să fiu productivă. Planul bebelușului: să dormim. Ghici cine câștigă?”, a scris Ilinca în descrierea filmulețului.

Dar oboseala nu este singura problemă. Cu câteva zile înainte, vedeta a postat un alt clip pe Instagram în care a glumit despre micile probleme de memorie și dificultățile de concentrare cu care se confruntă. „Sarcina vine cu multe surprize. Memoria nu e una dintre ele”, a ironicizat prezentatoarea.

Ilinca Vandici, care este deja mama lui Zian din relația cu Andrei Neacșu, a devenit mult mai activă pe rețelele sociale de când a anunțat că familia ei se va mări. Ea își împărtășește experiențele într-un mod relaxat, transformând momentele mai puțin ușoare în ocazii de a glumi.

Nevoia crescută de somn este întâlnită frecvent în primele luni de sarcină, iar modificările hormonale, în special creșterea nivelului de progesteron, pot accentua senzația de epuizare. Dificultățile de concentrare și de memorare sunt asociate cu modificările hormonale, oboseala și lipsa unui somn odihnitor.

Sincer, cine nu ar vrea să aibă o scuză validă să doarmă toată ziua în timp ce restul lumii muncește?