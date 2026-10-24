Mesajul emoționant al Ralucăi Drăgoi pentru Narcisa Moisa după botezul fiicei artistei

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Raluca Drăgoi a ales să transmită un mesaj plin de recunoștință către Narcisa Moisa, după ce aceasta a fost prezentă la petrecerea pentru botezul fiicei sale. Artista a postat pe Instagram o fotografie cu colega ei, subliniind faptul că sprijinul primit într-o zi atât de importantă pentru familie a fost esențial.

Cele două nu au evitat subiectul tensiunilor care au existat între ele în trecut. Raluca a recunoscut deschis faptul că s-au certat și s-au împăcat, definind această dinamică drept specifică relației lor. Pentru ea, faptul că Narcisa a fost alături de ea și a cântat pentru mica Betty a fost gestul care a contat cu adevărat. „O poză care spune mai mult decât o mie de cuvinte! Te iubesc, Narcisa Moisa”, a scris ea în descrierea postării.

Evenimentul de botez pentru Beatrice Ștefania a avut loc luni, 19 octombrie. Micuța, pe care familia o numește Betty, s-a născut în august. Raluca a împărtășit ulterior imagini cu întreaga familie, în care apare alături de soțul ei și de cele două fiice, definindu-i drept „acasă” și „rugăciunea împlinită”.

În ceea ce privește look-ul de la petrecere, Raluca a optat pentru o variantă elegantă, dar daring: o rochie neagră, lungă și mulată, cu mâneci lungi. Detaliile aurii de la talie au fost puse în valoare de accesorii asortate, artista purtând două brățări și un lanț auriu pe umeri.

Sincer, e refreshant să vezi că două artiste pot trece peste certuri și să își valoreze prietenia când se întâmplă lucruri frumoase. Cine mai are așa ceva în grup cu prietenii, unde vă certați azi și mâine vă iubiți din nou?