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Nuami Dinescu revine în televiziune, alăturându-se distribuției serialului „Inimă sub acoperire”, difuzat pe Antena 1. Producția are scenariul semnat de Ruxandra Ion, iar actrița va interpreta un personaj cheie, care are grijă de toată lumea și de toate.

În noul serial, Nuami Dinescu dă viață personajului Rodica, menajeră în casa familiei Barbu. Aceasta a devenit ca o mamă pentru Ilinca la scurt timp după ce mama acesteia a părăsit familia, fiind extrem de dedicată atât familiei, cât și fetei. Rodica este prezentată ca fiind omul din umbră, care protejează întreaga casă și bunul mers al familiei Barbu cu orice preț.

Despre noul său rol, actrița a explicat că Rodica este unul din oamenii de încredere ai familiei și o fire protectoare care uneori își depășește atribuțiile pentru a preveni sau diminua efectele problemelor care apar. Aceasta face tot posibilul pentru a-i ține pe cei dragi în siguranță, fiind intuitivă și loială. Deși îi iubește, nu îi plac compromisurile pe care le intuiește, mișcându-se printre ei în tăcere, dar știind exact când lucrurile nu mai sunt în regulă.

Alături de Nuami Dinescu, în distribuția serialului „Inimă sub acoperire” mai apar actori precum Maia Morgenstern, Mihai Călin, Bogdan Dumitrache și Cristina Ciobănașu.

Nu este prima dată când actrița colaborează cu Antena 1, aceasta făcând parte anterior din distribuția serialului „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, unde a interpretat rolul Cocuței. De asemenea, Nuami Dinescu a jucat recent în filmele românești „Teambuilding” din 2022 și „Candidatul perfect” din 2024, precum și în dramele „Mai departe” din 2023 și „21 de rubini” din 2023.

Publicul o mai recunoaște pe actriță din perioada începutului anilor 2000, când a devenit un nume de referință în televiziune interpretând rolul asistentei Tanța în emisiunea lui Teo Trandafir de la Pro TV, personaj care i-a adus celebritatea.

Să vedem dacă Rodica va fi la fel de memorabilă ca Tanța, sau dacă ne va surprinde cu o totally diferită vibe!