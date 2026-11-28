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Revederea dintre Bianca Iotu și Remi Dobre la bonfire-ul final de la Insula Iubirii a fost totul mai puțin relaxantă. Atmosfera a devenit rapid tensionată, Remi alegând să nu o salute pe Bianca când aceasta a ajuns în fața lui, iar schimbul de replici s-a transformat într-o descărcare de reproșuri.

Remi a adus în discuție sprijinul financiar pe care i l-ar fi oferit Biancăi și a lansat comentarii despre gusturile ei, susținând că știe că îi plac „băieții răi”. Pentru el, experiența din Thailanda a fost oportunitatea de a vedea cu cine a petrecut ultimii patru ani și de a afla adevăruri despre relația lor, concluzionând cu ironie că „nu știam cât de scump costă asta”.

Bianca Iotu nu a rămas datoare, aducând în atenția fostului partener un document Word în care Remi ar fi scris anumite afirmații. Deși a încercat să obțină explicații, cei doi au rămas pe poziții complet diferite, fără nicio urmă de înțelegere.

Înainte de acest moment, Bianca a mărturisit că emisiunea i-a schimbat perspectiva asupra propriei valori. Ea susține că a învățat ce înseamnă iubirea de sine și că merită o persoană care să o vadă și să o asculte. „Înainte de Insulă, mă mulțumeam cu puțin, acum o să cer mult, cât merit”, a declarat ea, subliniind faptul că nu mai acceptă mai puțin decât merită.

Contextul este unul complicat, amândoi fiind atrași de alte persoane în timpul filmărilor: Bianca s-a lăsat sedusă de Narcis Bujor, în timp ce Remi s-a atașat de ispita Daniela Pană. Tensiunea a fost atât de mare încât Radu Vâlcan a intervenit, amintindu-le că scopul lor a fost să afle dacă relația mai poate continua, sugerând că răspunsul pare deja evident.

Sincer, după așa un bonfire, singurul lucru care mai poate continua între ei este probabil doar procesul de ștergere a numărului din contacte. Voi ce ziceți, mai există vreo șansă sau e „game over” definitiv?