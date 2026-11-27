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Iulia Vântur a ales să transmită un mesaj plin de emoție tatălui partenerului său, Salman Khan, cu ocazia zilei acestuia de naștere. Vedeta a postat în mediul online gândurile sale, mulțumindu-i pentru sprijinul acordat și pentru faptul că a reușit să o facă să se simtă mereu ca acasă. Din acest motiv, ea se declară recunoscătoare și binecuvântată.

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Iulia Vântur a scris: „Locul unde îmi găsesc fericirea. La mulți ani unui suflet frumos și înțelept, care m-a făcut să simt că aparțin, că sunt acasă. Nu am decât recunoștință și iubire pentru tine! Fie ca tu să fii mereu protejat, puternic și fericit”.

Vedeta s-a mutat în India, unde a reușit să își clădească o carieră impresionantă și să adune mulți fani, după ce s-a bucurase de un succes similar și în România. Ea se bucură de o frumoasă poveste de dragoste alături de actorul Salman Khan, cu care este extrem de fericită. Deși a preferat să țină relația departe de ochii curioșilor, se pare că Iulia a stabilit o legătură foarte bună și cu familia acestui actor de la Bollywood.

Detaliile despre începuturile lor au mai fost scoase la iveală de un agent, care a povestit într-o emisiune cum Salman Khan s-a cazat la un hotel, unde era vizitat de Iulia Vântur. La acea vreme, acesta era cel mai mare actor din India, fiind implicat în filmări pentru o producție de dragoste realizată la Muzeul Satului, într-un decor rustic cu oi și căruțe. Agentul a menționat că pe timpul zilei păzea platoul de filmare, iar seara îl păzea pe actor când mai ieșea în oraș. Acesta din urmă ieșea însă foarte rar, doar de două ori, într-o zonă de lângă Sibiu, deoarece nu îi plăcea să se expună în fața publicului.

Iulia Vântur se poate declara o femeie împlinită pe toate planurile.