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Viviana Sposub și Iustin Chiroiu nu mai sunt împreună după o relație care a durat aproximativ doi ani. Cei doi au ales să își țină povestea de dragoste departe de ochii publicului, preferând discreția încă de la început, motiv pentru care și separarea lor a trecut aproape neobservată pentru început.

Totul a început după ce Viviana Sposub a încheiat relația cu George Burcea și a găsit fericirea alături de Iustin Chiroiu. Relația lor s-a desfășurat fără prea multă expunere în mediul online, iar aparițiile lor comune au fost destul de rare. Totuși, urmăritorii au început să observe treptat că se apropie, în special datorită unor proiecte profesionale în care au fost implicați amândoi.

Deși nu obișnuiau să ofere detalii despre viața lor personală, cei doi au lăsat totuși câteva indicii despre relație de-a lungul timpului. Iustin publica frecvent videoclipuri în care apărea și Viviana, iar prezența ei a devenit una familiară pentru comunitatea sa de urmăritori din mediul online.

În ultimele luni, însă, lucrurile au început să se schimbe. Viviana a dispărut complet din materialele video publicate de fostul ei partener, iar cei doi nu au mai fost văzuți împreună în mediul virtual. Fanii au identificat că ultima lor apariție comună a avut loc în cursul acestei veri, după care interacțiunile dintre ei au devenit din ce în ce mai rare.

Un alt detaliu care a stârnit speculările a fost faptul că Viviana Sposub și Iustin Chiroiu au încetat să se mai urmărească pe rețelele de socializare. În absența oricăror indicii despre o relație în desfășurare, fanii au început să suspecteze că drumurile lor s-au despărțit definitiv.

Lămuririle au venit recent din partea lui Iustin Chiroiu. Acesta a fost întrebat despre persoana căreia intenționează să îi cumpere primul cadou de Crăciun, moment în care a recunoscut schimbările din viața lui sentimentală. „Cred că familiei, nu știu. Înainte era iubita, dar s-au produs niște schimbări, deci cred că familiei”, a transmis influencerul.

Sincer, după doi ani de „secret”, ne așteptam ca finalul să fie puțin mai dramatic decât un răspuns despre cadouri de Crăciun, nu?