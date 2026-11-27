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Drama din familia Moculescu a ajuns la un nivel critic, iar Mariana Moculescu a decis să răspundă dur declarațiilor fiicei sale. După ce Nidia a afirmat că se află într-o depresie cruntă din cauza vieții „bune” pe care a avut-o, mama acesteia a contracarat vehement. Mariana consideră că fiica ei minte cu nerușinare și că problemele psihice nu sunt rezultatul unei vieți privilegiate, ci sunt cauzate de consumul de substanțe interzise, obicei început încă din adolescență.

Acuzații de manipulare și lipsă de recunoștință

Pentru Mariana Moculescu, imaginea de „rănită” pe care Nidia încearcă să o proiecteze este doar o strategie de manipulare. Bruneta a declarat că fiica sa ar trebui să lase nesimțirea deoparte și să nu mai manipuleze oamenii din jur. Mai mult, mama a subliniat faptul că Nidia trăiește într-un apartament de 140 de metri pătrați, precizând clar că acolo sunt banii ei și că ea a băgat o avere în acea proprietate pentru ca fiica sa să se bucure de confortul actual.

Mariana se plânge că Nidia nici măcar nu îi trimite un mesaj de ziua ei. Aceasta îi cere doar respect acestei „ființe” și avertizează că va fi pusă pe conștiință pentru modul în care procedează. În viziunea ei, Nidia se dă „lovită în aripă”, însă realitatea este că procesul dintre ele s-a terminat deja, Nidia nemaifăcând apel și pierzând procesul.

Vinovăția tatălui și traumele din trecut

În ceea ce privește depresia și tulburările bipolare de care suferă Nidia, Mariana Moculescu susține că Horia Moculescu este principalul vinovat pentru starea fiicei sale, deoarece i-a dat prea multă libertate, nu a avut grijă de ea și a permis ca fata să se apuce de „prostii”. Mariana a declarat chiar că, dacă nu intervenea ea și nu lupta „ca o leoaică”, Nidia ar fi pierit.

Fosta soție a lui Horia Moculescu amintește perioada în care compozitorul o făcea pe Nidia „proastă și drogată”, iar Mariana susține că Horia nu o scotea din jigniri. Ea nu înțelege cum Nidia o transformă acum pe ea în „oaia neagră” a familiei, în timp ce fostului soț i se ridică statuie. De asemenea, Mariana a evocat traumele proprii din relația cu Horia Moculescu, descriindu-l ca fiind „buhăit, cocoșat” și afirmând că acesta a încercat să îi ia viața.

O oglindă a caracterului tatălui

Analizând comportamentul fiicei sale, Mariana Moculescu a ajuns la concluzia că Nidia seamănă leit tatălui său la capitolul caracter. Ea o definește pe fiica sa ca fiind egocentrică, nesimțită și o mincinoasă care nu vede mai departe de propriul buric. Conform ei, toate aceste trăsături se datorează egoismului exagerat și lipsei unei educații de calitate pe parcursul timpului.

În final, Mariana a îndemnat oamenii să nu mai aibă milă nici de Nidia, nici de Horia Moculescu, susținând că fiica sa nu vrea să spună adevărul. Ea consideră că Nidia are un talent special pentru manipulare și că este timpul ca aceasta să renunțe definitiv la rolul de victimă.

CONTEXT: Horia Moculescu a fost un pianist, compozitor și producător de înregistrări român.