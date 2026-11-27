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Laura Cosoi pune punctul pe i dacă merge vorba de sănătatea copiilor ei. Alături de soțul său, Cosmin Curticăpean, actrița are cinci fetițe — Rita, Vera, Lara, Aida și Nina, cea din urmă venind pe lume în vara acestui an. Pentru ea, familia este prioritatea absolută, iar experiența de mamă a venit cu provocările ei, mai ales că perioadele de început ale vieții fetelor au coincis des cu sezonul virozelor.

Experiențele cu bolile sezoniere și spitalizările

Drumul prin sezonul rece nu a fost întotdeauna liniștit. Laura Cosoi a mărturisit că a trecut de cinci ori prin etapa virozelor, deoarece fetițele s-au născut vara, iar primele luni de viață au fost exact în perioada de toamnă și iarnă. Familia a înfruntat episoade de vărsat de vânt și rotavirus, chiar și în momentele în care actrița era însărcinată sau avea deja un bebeluș în casă.

Cel mai dificil moment a fost cel în care Lara a fost diagnosticată cu bronșiolită și RSV, când avea doar patru sau cinci luni. Această situație a necesitat câteva zile de spitalizare, iar Laura crede că micuța ar fi putut lua virusul de la surorile mai mari, chiar dacă era alăptată. De asemenea, a menționat o perioadă lungă, din septembrie-octombrie până în decembrie, în care familia a luptat cu rotavirusul, ceea ce a însemnat nopți nedormite și multă muncă cu schimbatul de lenjerie.

Totuși, vedeta nu vede aceste momente ca pe niște tragedii, alegând să fie recunoscătoare și să se gândească la părinții care au copii cu probleme mult mai grave.

Metodele de protecție și imunitatea

Pentru Laura Cosoi, alăptarea este cel mai mare aliat, „numărul unu” și cel mai important factor în protecția fetițelor. Ea consideră că Nina este protejată datorită alăptării exclusive. Pe lângă acest aspect, actrița crede că faptul că bebelușii intră în contact cu surorile mai mari încă din prima zi de viață ajută la întărirea sistemului imunitar, mai ales că fiecare dintre fetițe frecventează colectivități diferite.

Suntem de acord că imunitatea se construiește, iar Laura speră să treacă și de data aceasta cu bine peste sezonul virozelor. Până acum, niciunul dintre bebelușii ei nu a developat o formă gravă de boală după ce a intrat în contact cu surorile mai mari, ceea ce consideră un lucru pozitiv.

Obiceiurile recomandate pentru sănătatea copiilor

Există câteva reguli de aur pe care Laura Cosoi le aplică în rutina familiei sale. Primul aspect este ieșirea zilnică în aer liber, chiar și atunci când temperaturile sunt foarte scăzute. Actrița recomandă ca cei mici să petreacă timp afară chiar și la minus zece grade, măcar pentru jumătate de oră, sau să doarmă în soare.

Alte măsuri esențiale includ o alimentație bazată pe fructe și legume și evitarea îmbrăcămintei prea groase. Laura Cosoi recomandă mamelor să nu „înfofolească” copiii excesiv și să îi trimită cât mai repede în colectivitate, considerând că aceste practici, care pot părea doar teorie, au funcționat real în cazul familiei ei. Recunoaște că fetițele au mai răcit, dar nu au avut episoade grave.

Recomandări despre diagnostic și sănătate

Actrița a mai povestit despre o perioadă extrem de delicată, când era la început de sarcină cu Rita (primele două luni) și mama ei era grav bolnavă spre finalul vieții. A fost un moment plin de emoții, dar s-a bucurat că copiii ei nu au avut forme grave de boală.

În ceea ce privește sănătatea, Laura Cosoi are un sfat ferm pentru părinți: să nu folosească inteligența artificială pentru diagnostic și tratament. Deși recunoaște că internetul este o sursă utilă de informare, consideră că AI-ul nu poate fi un factor decizional în medicină. Recomandarea ei este ca părinții să apeleze întotdeauna la un medic, tratând informațiile de pe internet mai degrabă ca pe un sfat de la un prieten.

Să nu uităm că, oricât de mult ne ajută Google-ul, doar medicul știe ce are copilul, așa că mai lăsați AI-ul deoparte când vine vorba de sănătate!