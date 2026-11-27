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Prințul Marco a ajuns din nou în centrul atenției după ce a distribuit în mediul online o nouă editare video. De data aceasta, concurentul de la Insula Iubirii a ales să își bazeze materialul pe imaginile cu Gheorghe Hagi și Papa Leon al XIV-lea, continuând astfel seria de postări inspirate din lumea fotbalului care i-au adus notorietate pe rețelele sociale.

Reacțiile urmăritorilor nu au întârziat să apară, iar criticile au fost extrem de dure. Gestul a redeschis imediat discuțiile despre relația sa cu Gabriella, dar și despre restul postărilor controversate pe care le-a publicat în ultimele săptămâni.

Obsesia pentru convocarea la națională

Marco pare hotărât să nu renunțe la referințele fotbalistice, chiar dacă acestea stârnesc valuri de comentarii negative. Înainte de editarea cu Papa Leon, acesta publicase un videoclip în care apărea îmbrăcat în echipamentul naționalei României. În material, el transmitea mesajul: „Ați crezut că vom pierde acest meci? Dar la minutul 90 Prințul a marcat! Forța România! Nu v-am dezamăgit, am făcut-o pentru voi!”.

Ulterior, gluma a fost preluată într-un alt clip, în care Marco șuta la poartă și înscria un gol, adresându-se direct legendei fotbalului: „Mulţumesc, domnul Hagi, pentru convocarea la echipa naţională. Nu o să vă dezamăgesc”.

Incidentul cu vizita la Vatican

Cea mai recentă controversă a izbucnit după ce Gheorghe Hagi, Nadia Comăneci și Ilie Năstase s-au întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. În cadrul acestui eveniment, Gheorghe Hagi, fostul fotbalist și actualul antrenor al echipei Farul Constanța, i-a oferit Suveranului Pontif un tricou al echipei naționale a României. Modelul ales a fost cel purtat la Campionatul Mondial din 1994, cu numărul 10 și numele său, pe care era inscripționat mesajul „Credință, respect și recunoștință”.

Pornind de la aceste imagini oficiale, Marco a realizat propria editare și a distribuit-o pe rețelele sociale. Acest gest a fost perceput de mulți internauți ca fiind deplasat, stârnind imediat o serie de reacții tranșante.

Reacțiile duruile ale internauților

Unul dintre cele mai apreciate comentarii a subliniat diferența colosală dintre imaginea lui Marco din perioada emisiunii și comportamentul său actual. Internautul a afirmat că, lângă Gabriella, acesta a putut fi un om matur, liniștit și senin, în timp ce acum, lângă Bianca, se comportă „ca un maimuțoi” și ca un „băiețandru de 12 ani”. Mesajul continua prin a descrie postările ca fiind gesturi grosolane de om needucat și frustrat, sugerând că este sub demnitatea sa să continue cu astfel de materiale.

Alți utilizatori au fost și mai severi, punând lacătămile pe starea psihică a acestuia. Unul dintre aceștia a scris: „Vă puteți imagina ce probleme grave are dacă el se laudă la vârsta asta că a «marcat» la o femeie care și ea a vrut?”. Persoana respectivă a recomandat chiar eliminarea din anturaj a celor care se comportă astfel sau trimiterea lor la psihiatru pentru ajutor.

De asemenea, s-a discutat despre impactul emoțional al acestor postări asupra persoanelor implicate. Un comentariu menționa faptul că Marco îi reamintește în fiecare zi iubitei sale neveste cât de mult îi pare rău și cât de mult o iubește, afirmând că prin aceste acțiuni „tot învârți cuțitul în rană!”.

Sincer, cine mai are timp de „băiețisme” la vârsta asta, mai ales când implică și Papa?