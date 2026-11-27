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Florin Salam a declarat în direct, la „Dan Capatos Show”, că el și soția sa, Roxana Dobre, vor deveni părinți de gemeni. Anunțul a venit printr-un apel telefonic, în care artistul a vorbit și despre audierea la Poliție în dosarul DIICOT legat de frații Nuțu și Sile Cămătaru.

Șocul e cu atât mai mare cu cât, acum câteva zile, Roxana Dobre negase categoric faptul că ar fi însărcinată. Atunci, ea lămurise situația afirmând că nu mai vor copii și că trei sunt suficienți, sugerând că Florin doar glumea când alimentase zvonurile despre un nou membru în familie.

Totodată, în emisiune, Roxana Dobre a confirmat vestea într-o discuție scurtă cu prezentatorul emisiunii. Deși anterior se vorbea doar despre un copil, cântărețul a precizat că vor fi doi.

Florin Salam are deja cinci copii: Betty și Dani din prima căsătorie, iar Jacqueline Maria, Rania și un băiețel cu Roxana Dobre.

În cadrul emisiunii, artistul s-a confesat supărat din cauza problemelor cu Poliția, menționând că nu a mai putut merge la cântări. Acesta a declarat că urmează un tratament de ceva timp, dar că, din cauza stresului, nu și-a mai luat medicația, ceea ce i-a făcut ziua foarte grea.