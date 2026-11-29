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Samuel Le Torriellec schimbă șorțul de bucătar cu echipamentul de supraviețuire. Chef-ul face parte din echipa Faimoșilor de la Survivor România 2027, unde va fi alături de alte celebrități precum Adrian Mutu sau Bella Santiago. Pentru el, acest pas înseamnă ieșirea din zona de confort și abandonarea bucătăriei pentru jungla din Republica Dominicană.

„Anul 2027 vine cu cea mai mare provocare a vieții mele - o să las în urmă zona de confort, bucătăria care-mi aduce atât de multe satisfacții și emisiunile în care mă simt confortabil și să plec spre Republica Dominicană, spre jungla care mă așteaptă cu noi surprize”, a declarat Samuel Le Torriellec. El recunoaște că Survivor este cel mai dificil format, dar crede că experiențele acumulate până acum îl vor ajuta să facă față competiției.

Povestea lui cu România a început în 2008, când a venit în țară cu planul de a petrece aici doar câteva zile. Totuși, conexiunea cu locul nu i-a fost străină, deoarece tatăl său îl plimbase prin mai multe zone ale țării încă din copilărie. S-a îndrăgostit de România, a decis să se stabilească aici și și-a continuat cariera gastronomică în București.

Înainte de a deveni o figură cunoscută în România, Samuel a urmat studiile la Liceul Hotelier Marland din Granville, unde a obținut certificatul în bucătăria profesională. A început cariera acum aproximativ trei decenii, lucru care l-a dus să lucreze în restaurante de lux din Franța, inclusiv în localuri cu stele Michelin, unde a ocupat funcțiile de ajutor de bucătar și sous-chef.

Popularitatea lui a crescut semnificativ după ce a apărut în emisiunea Hello Chef, pe care o prezintă alături de Roxana Blenche. Publicul i-a apreciat talentul și pasiunea, iar astăzi rețetele și sfaturile sale culinare sunt urmărite de mulți români.