Stil de viață

Să fii liber și totuși să nu știi cum să te odihnești este o problemă mai comună decât credem. Mulți dintre noi, chiar și în timp liber, tindem să deschidem telefonul, să mai organizăm ceva prin casă sau să planificăm deja ziua de mâine. Este acea senzație obositoare că până și odihna trebuie să fie „productivă” ca să conteze.

Tocmai pentru a combate această presiune a performanței, a apărut o nouă tendință care câștigă teren: așa-numitele „rest clubs”. Ideea de bază este simplă și, pentru mulți, revoluționară: grupuri de oameni care se adună cu singurul scop de a se odihni. Conceptul a devenit cunoscut prin Club Rest Stop din New York, unde participanții se întâlnesc special pentru a dedica timp faptului de a nu face absolut nimic.

Cum funcționează aceste întâlniri de relaxare

Nu este vorba despre activități complicate sau ritualuri elaborate. Într-un „rest club”, întâlnirile pot începe cu o scurtă discuție despre diversele tipuri de odihnă, urmată de timp dedicat relaxării fără niciun obiectiv stabilit. Ideea este să te detașezi pentru o vreme de nevoia de a face, de a reuși și de a apuca totul.

Odihna abordată în aceste cluburi poate fi de mai multe feluri: fizică, mentală, senzorială, creativă, emoțională, socială sau spirituală. Este un spațiu în care presiunea de a fi util dispare complet, lăsând loc doar stării de prezent.

De ce ne este atât de greu să stăm degeaba

Mulți dintre noi tratăm timpul ca pe o listă de sarcini. Dacă nu facem ceva „util”, apare sentimentul că risipim timpul. Odihna este văzută adesea ca o recompensă pe care o primești doar după ce ai bifat absolut totul din listă, nu ca o necesitate.

HJ Cho, un asistent social clinic, explică faptul că dificultatea de a se odihni vine din nevoia multor oameni de a-și „justifica” pauza. Practic, simțim că avem nevoie de o permisiune sau de un motiv valid pentru a ne opri, ceea ce transformă relaxarea într-un alt stres suplimentar.

Puterea odihnei colective

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale acestor cluburi este faptul că nu te odihnești singur. Să fii în compania altor oameni care au decis să facă exact același lucru — adică nimic — face ca pauza să pară mai naturală. Acest lucru reduce considerabil sentimentul de vinovăție care apare atunci când nu ești productiv.

Mai mult, prezența unor oameni calmi în jurul tău te poate ajuta să intri mult mai ușor într-o stare de relaxare profundă, .

Poți crea propriul tău club de relaxare

Nu trebuie să fii în New York sau să aștepți să apară un astfel de club în cartierul tău pentru a experimenta asta. Oricine își poate crea propriul grup restrâns de odihnă. Este suficient să inviți doi sau trei prieteni într-un parc sau să vă adunați acasă, cu o singură regulă strictă: telefoanele se lasă deoparte.

Planul este simplu: stabiliți că timp de o oră nu există niciun obiectiv. Puteți sta pur și simplu, puteți asculta muzică, citi, privi cerul sau chiar să rămâneți în tăcere totală. Mesajul central al acestei tendințe este că nu fiecare moment al zilei trebuie să aibă un rezultat concret și nu trebuie să utilizezi fiecare minut pentru a simți că progresezi.

Uneori, a face mai puțin este exact ceea ce îți trebuie. A lăsa loc pentru liniște, pauză și o deconectare reală poate deveni o obișnuință prețioasă într-o cotidianitate care te împinge constant să faci mai mult. Data viitoare când ai timp liber, nu te mai întreba ce trebuie să mai termini. Poate e timpul doar să te așezi, să respiri și să îți amintești că nu trebuie să fii productiv non-stop pentru a merita odihna.