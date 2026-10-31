Bătălia stilurilor la VIVA! After Dark: de la paiete aurii și catifea, până la animal print

Vedete

Evenimentul VIVA!, cu tematica „After Dark”, a fost ocazia perfectă pentru ca celebritățile din România să scoată din dulap cele mai spectaculoase ținute. Pe 28 octombrie, la Mina Museum, s-a dat prioritate eleganței, accentele strălucitoare și combinațiile îndrăznețe au fost la ordinea zilei, totul pentru a se potrivi cu atmosfera unei seri dedicate aparițiilor memorabile.

Aur, negru și geometrie nonconformistă

Marina Almășan a ales o abordare nonconformistă, mizat pe un contrast puternic între negrul clasic și auriul intens. A purtat un top fără mâneci, definit de un design geometric cu dungi aurii dispuse asimetric, care au creat un efect vizual surprinzător. Look-ul a fost completat de pantaloni negri evazați, acoperiți cu paiete, aducând strălucire întregii siluete.

Partenerul ei nu a rămas în urmă, optând pentru un stil modern cu accente metalice. Acesta a purtat un sacou lung, cu imprimeuri geometrice în nuanțe de gri, bej și argintiu, asortat cu un top neutru și pantaloni negri cu aspect de piele. Detaliile care au scos ținututa în evidență au fost cizmele înalte cu finisaj metalizat și o geantă aurie.

Romanița Iovan, creatoarea de modă, a demonstrat din nou cum se atrage atenția la un eveniment monden. A combinat negrul cu auriul, având ca piesă centrală un top cu guler înalt și croială geometrică, cu dungi aurii și negre dispuse în direcții diferite, care a evidențiat umerii. Partea de jos a fost formată dintr-o pereche de pantaloni negri foarte largi, integral acoperiți cu paiete, oferind volum și dinamism la fiecare mișcare. Accesorii discrete, precum o geantă neagră cu detalii decorative și sandale cu toc, au încheiat look-ul.

Senzualitate, dantelă și accente de lux

Ramona Olaru a mizat pe un look sofisticat și senzual, alegând un outfit negru. A purtat un top cu umeri supradimensionați și mâneci lungi, care prezenta un decupaj strategic în zona abdomenului, completat de o bandă din dantelă care i-a pus în valoare picioarele. Pentru a adăuga note de lux, a optat pentru brățări late aurii purtate peste manșetele topului, cercei în aceeași nuanță și o geantă mică, neagră. Întreaga apariție a fost finisată cu pantofi cu toc înalt și vârf asculțit, decorați cu detalii aurii, părul prins într-un coc elegant și un machiaj accentuat.

Andreea Marin, prezentatoarea TV, a ales o rochie neagră lungă, cu un model fără bretele care a lăsat umerii goi. Rochia a avut un corset bine definit, accentuând talia și decolteul, iar partea superioară a combinat materialul satinat cu inserții transparente din dantelă. Detaliul care a scos ținuta din anonimat au fost mânecile separate din dantelă neagră, purtate pe brațe. Vedeta a ales să nu folosească accesorii încărcate, lăsând rochia să fie piesa centrală, completând look-ul cu bucle lejere și un machiaj luminos cu buze naturale.

Oana Roman a ales o variantă prețioasă, purtând o rochie lungă în nuanța auriu șampanie. Materialul satinat cu pliuri fine a fost completat de un corset definit și un decolteu generos. Rochia a avut un decupaj în partea din față, lăsând la vedere pantofii negri decorați cu flori aurii. Pentru contrast, Oana a adăugat un bolero negru transparent și o geantă argintie plină de sclipici, totul fiind rotunjit de cercei mari, rotunzi, o coadă înaltă și machiaj accentuat pe privire.

Variante moderne și texturi variate

Nu toată lumea a optat pentru rochii de gală, Roxana Nemeș demonstrând că și o ținută modernă poate fi spectaculoasă. Artista a combinat o fustă midi din piele neagră cu o jachetă maro cu imprimeu animal print discret și detalii strălucitoare. Jacheta a avut o croială supradimensionată, cu mâneci largi și umeri definiți, iar talia a fost pusă în evidență printr-o curea neagră. Accesorii precum geanta albă matlasată cu lanț auriu și cerceii mari au adus nota de glam, iar pantofii negri cu toc subțire și vârf ascuțit au adăugat feminitate. Părul drept, lăsat liber, și machiajul luminos au completat imaginea relaxată.

În final, Codruța Filip a ales să mizeze pe eleganța clasică a catifelei, purtând o rochie neagră, lungă, cu o croială mulată în partea superioară, mâneci lungi și guler înalt, punând astfel silueta în valoare.

Sincer, cine s-a simțit cel mai confortabil în aceste ținute? Pentru mine, mixul de paiete și animal print a fost cel mai îndrăzneț moment al serii.