Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au cumpărat casă! Actorii au făcut marele anunț online

Vedete

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au motive reale de bucurie. La doi ani de la momentul în care s-au căsătorit, cei doi actori au făcut un pas uriaș în viața lor de cuplu și au achiziționat propria locuință. Vestea a fost dată direct de ei pe rețelele sociale, unde au ales să partajeze cu fanii câteva imagini din noul spațiu.

Planuri de amenajare și mutare

Deși casa este încă nemobilată, entuziasmul celor doi este evident în videoclipul publicat online. Aceștia au prezentat câteva dintre încăperile locuinței și au arătat cu mândrie cheile, marcând astfel reușita lor. Planul este să se stabilească definitiv în noua casă anul viitor, însă până atunci urmează o perioadă intensă de pregătiri.

Cei doi sunt nerăbdători să înceapă procesul de amenajare, dorind ca locuința să fie transformată într-un spațiu care să reflecte perfect dorințele și personalitatea lor. Totul trebuie planificat până în cele mai mici detalii înainte de mutarea propriu-zisă.

Vlad Gherman a ales să transmită și un mesaj emoționant despre această etapă, subliniind faptul că, după o lungă așteptare, au ajuns în sfârșit să aibă locul lor. El a scris pe rețelele sociale că deschid larg ușile către un nou capitol și că abia așteaptă ca, în câteva luni, spațiul respectiv să devină cu adevărat căminul lor.

Reacțiile fostei iubite și contextul cuplului

Postarea cuplului nu a trecut neobservată, iar printre cei care au apreciat anunțul s-a aflat și Cristina Ciobănașu. Cei doi au format un cuplu timp de nouă ani, însă, după despărțire, au reușit să păstreze o relație amiabilă. Aprecierea actriței la postarea fostului partener și a Oanei Moșneagu a atras atenția urmăritorilor.

Cei doi actori s-au căsătorit în vara anului 2024 și de atunci s-au concentrat pe construirea unei vieți comune. Cumpărarea casei este doar un alt pas în planurile lor de viitor,

Visul de a deveni tată

Pe lângă investiția imobiliară, Vlad Gherman a mai dezvăluit și alte dorințe personale într-un interviu pentru Click!. Actorul a vorbit deschis despre faptul că își imaginează deja cum va fi în rolul de tată, visul său cel mai mare fiind acela de a avea o fetiță.

El a explicat că sentimentul de a fi tată de fată este unul unic, lucru pe care l-a observat și din relația tatălui său cu sora lui. Totuși, într-o situație ideală, Vlad și-ar dori să aibă atât o fată, cât și un băiat. El consideră că legătura cu un fiu este diferită, oferind posibilitatea de a avea activități comune, cum ar fi tenisul sau fotbalul.