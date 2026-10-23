Babasha și Mălina s-ar fi despărțit? Gesturile de pe Instagram care i-au pus pe gânduri pe fani

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Povestea de dragoste dintre Babasha și Mălina Ciubotariu a intrat brusc în zona de risc, cel puțin în ochii urmăritorilor lor de pe rețelele sociale. Deși nu există încă o confirmare oficială a unei rupturi, mai multe schimbări apărute recent pe conturile lor au fost suficiente pentru a declanșa un val de speculații despre o posibilă despărțire.

Indiciile care au stârnit zvonurile

Totul a început când internauții au observat că Babasha și Mălina nu se mai urmăresc reciproc pe Instagram. Unfollow-ul este adesea primul semn de alarmă, dar fanii nu s-au oprit aici. Pe contul artistului, potrivit fanilor, nu ar mai exista fotografii în care să apară logodnica sa.

Să fim sinceri, când pozele cu partenerul dispar de pe feed, instinctul de detectiv al fanilor se activează imediat. Aceste detalii au alimentat rapid zvonurile privind o ruptură, transformând profilurile lor de social media într-un câmp de analiză pentru toată lumea. Totuși, până în acest moment, niciunul dintre cei doi nu a confirmat public că au pus capăt relației.

Contextul familiei și momentele de fericire

În aprilie 2025, cei doi au trecut printr-o schimbare majoră. Babasha și Mălina au devenit părinți pentru prima dată, iar pe lume a venit băiețelul lor, Cairo. Această etapă a reprezentat o transformare profundă pentru cuplu, iar artistul nu s-a ferit să vorbească public despre bucuria imensă de a fi tată.

Babasha, care este unul dintre cei mai apreciați artiști ai noii generații de maneliști, a împărtășit în repetate rânduri momente din viața sa personală. Relația cu Mălina a atras atenția urmăritorilor săi.

Recunoștința și regretul artistului

În trecut, manelistul a avut câteva declarații destul de sincere și vulnerabile despre dinamica dintre el și logodnica sa. La Xtra Night Show, Babasha a vorbit cu multă afecțiune despre Mălina, recunoscând în mod deschis că își dorește să fie un partener mai bun pentru ea. Artistul a admis că nu reușește întotdeauna să îi ofere tot sprijinul pe care îl merită, lucrul care i-a adus un sentiment de regret.

El a explicat faptul că depune eforturi pentru a îmbunătăți relația și pentru a fi mai apropiat de ea. Mai mult, experiența de a deveni părinte i-a intensificat sentimentele față de Mălina, acesta declarând că, pe lângă iubirea pentru fiul lor, Cairo, a început să o iubească de zece ori mai mult pe partenera sa. Motivele au fost legate de puterea și devotamentul pe care Mălina le-a dat dovadă pentru a fi o mamă bună, considerând că ea merită orice și mult mai mult decât atât.

Acum, toate aceste declarații de adorare stau în contrast cu tăcerea și „curățenia” de pe Instagram. Deși schimbările digitale nu reprezintă, în sine, o dovadă irefutabilă a unei despărțiri, ele sunt suficiente pentru a crea un climat de incertitudine. Rămâne doar să vedem dacă vor ieși cu un anunț oficial sau dacă vor păstra tăcerea.