Famosos

A sus doce años, Tiago Martínez ya está rompiéndola con una mezcla de entusiasmo y naturalidad que hasta los artistas más experimentados envidiarían. Aunque todavía está descubriendo el mundo de la actuación, ya ha metido mano en varias producciones y está pillando las diferencias entre actuar frente a una cámara y meterle la voz a un personaje.

Su nuevo proyecto es la película “The Cat in the Hat”, una vaina que lo ha metido de cabeza en uno de los universos más famosos de la literatura infantil y le ha permitido explorar una historia con la que se conecta en lo personal. ¡Y es que este chiquito, aunque nació en Miami, tiene sus raíces bien plantadas en Quisqueya!

Conexión dominicana hasta en el sazón

Tiago contó con una sonrisa que sus padres son de República Dominicana, un detalle que salió de la nada en la conversación. Cuando le preguntaron por la comida dominicana, se puso contento, pero no pudo elegir un plato favorito. "¡Es buenísima! Es difícil elegir porque hay demasiadas comidas buenas. Sinceramente, no puedo decidirme", dijo, y ¿quién no lo entiende?

Su conexión con la isla también se ve en su gusto por el béisbol, aunque él mismo admitió que lo suyo es más el arte que los deportes. Dijo entre risas que no es muy atlético y que eso es más lo de su hermano.

Sebastian: ¿Su alter ego animado?

En “The Cat in the Hat”, Tiago le da vida a Sebastian, un chamaco con una imaginación a otro nivel que quiere mantener a su familia unida. Para el joven actor, encontrar la personalidad de este personaje fue una gozada, porque se dio cuenta de que se parecen un montón. Explicó que él y Sebastian se parecen mucho en su personalidad: ambos intentan ser positivos y alegres, y animar a los demás.

Es más, hasta en lo físico se parecían cuando empezó a grabar hace unos años. Recuerda que pensó que habían sacado fotografías suyas para diseñar al personaje. Esa coincidencia le ayudó a meterse en el papel sin tener que inventarse una personalidad que no fuera la suya. Para él, fue una oportunidad de meterle su propia chispa a los diálogos. Comentó que crear un personaje desde cero le resulta divertido y que le encantó verlo después en la pantalla grande.

La magia de la voz en la cabina

Aunque la gente suele pensar en actuar como algo de presencia física, Tiago sabe que el trabajo en animación es un mundo aparte para las emociones. La voz tiene que transmitir todo: sentimientos, reacciones, y esos detallitos que luego los animadores captan. Detalló que en la cabina tiene la libertad de expresarse como quiera, mientras que frente a la cámara puede mostrar sus emociones y conectar con la situación del personaje. Él disfruta muchísimo las dos porque le encanta sentir lo que siente su personaje.

También aprendió que no siempre se graba con el elenco completo. Él hizo sus sesiones solo, pero siempre tuvo al equipo creativo acompañándolo. Recordó que lamentablemente no pudo grabar con otros actores, aunque tenía a los directores con él. Dijo que uno llamado Alessandro hacía voces chistosas, así que, aunque no grabó con los demás, nunca se sintió solo.

Raíces literarias y familiares

Su amor por el universo de Dr. Seuss viene de lejos. De hecho, uno de sus primeros contactos con la lectura fue con uno de sus libros, "Green Eggs and Ham". Dijo que creció leyendo sus historias. Recordó que en el kínder y primer grado celebraban la semana de Dr. Seuss, disfrazándose y hablando en rimas. Por eso, cuando le dijeron que había conseguido un papel en la nueva adaptación, se quedó "realmente asombrado".

La relación entre Sebastian y su hermana es otro punto fuerte de la historia, ya que el personaje busca revivir la cercanía que tenían antes de que las diferencias de la edad los separaran. Tiago cree que muchos hermanos se van a sentir identificados. Explicó que cuando el mayor empieza a crecer, los hermanos pasan menos tiempo juntos y a veces se extraña esa relación, y que la película tiene un lado muy sentimental para ellos.

Esa sensibilidad se le nota también cuando habla de su propia familia. Cuando le preguntaron qué lo anima después de un día malo, no titubeó. Afirmó que su familia es lo que realmente le hace sentir mejor. Por eso mismo se identifica tanto con la película, porque su familia siempre intenta animarse mutuamente. ¡Un ejemplo de que lo de la pantalla grande y la vida real, a veces, se parecen más de lo que uno cree!