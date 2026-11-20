Espectáculos

El Starlite Occident Madrid, en su edición de invierno, acaba de soltar su programación completa, y ya tenemos a nuestro querido Juan Luis Guerra como el plato fuerte, ¡con dos noches completas para poner a la gente a bailar! La cosa va del viernes 11 al viernes 18 de diciembre en IFEMA.

El festival amplió la cartelera, añadiendo a Siloé y Álvaro de Luna. Siloé coge la tarima el sábado 12 de diciembre, y Álvaro de Luna hará lo suyo el jueves 17 de diciembre. Los conciertos de Juan Luis Guerra son el miércoles 16 y el viernes 18 de diciembre, y Álvaro de Luna actúa entre ambos. Ojo, que el lunes 14 de diciembre no hay nada pautado y todavía no se sabe qué artistas estarán en la noche Billboard.

Pero la noche más curiosa, honestamente, es la del domingo 13 de diciembre con Tú eres la estrella. Aquí, casi cien artistas que sueñan con el estrellato tienen sus videos en la web del festival. La jugada es esta: si compras un ticket desde la página de tu cantante favorito, le das un voto de apoyo. ¡Imagínate la pila de votos! Las votaciones cierran el 10 de diciembre de 2026 a las 23:59. Lo bueno es que tu entrada vale para el concierto aunque tu gallo no llegue al escenario, y no hay devolución de cuartos por eso.

Las boletas están a la venta para todos los eventos. Eso sí, los precios para Juan Luis Guerra están más altos de lo que estaban al principio, cuando arrancaban en 69 euros. Y la verdad, la página de venta no aclara si incluyen los cargos por servicio, así que prepárense para cualquier sorpresa. Para la noche de Tú eres la estrella, no han dicho el precio aún. Los tickets se pueden conseguir en el portal de Starlite Madrid, Ticketmaster, El Corte Inglés y Entradas.com, entre otros.

Esta es la cuarta vez que el festival, que nació en Marbella, llega a Madrid. El relajo será en el Pabellón 12 de IFEMA, que es un espacio techado con capacidad para 7,500 personas. Las puertas abren a las siete de la noche, el concierto arranca a las nueve y media y termina a medianoche, y luego el club sigue la fiesta desde las doce y media de la madrugada. Si van en carro, hay un parqueo disponible en el recinto y también se venden palcos y paquetes de hospitalidad por separado.

Así que ya saben, si andan por Madrid en diciembre, ¡tienen la oportunidad de ver a nuestro montro Juan Luis Guerra y a un montón de artistas más! ¿Quién de ustedes se apunta a la gozadera?