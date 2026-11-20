Famosos

Prepárense pa' que les duela la barriga de tanto reír, porque este sábado 21 de noviembre el mismísimo Juan Carlos Pichardo se adueña de Cabarete con una nueva edición de Cabarete Stand Up. El humorista trae su flow a la tarima del Hotel Villa Taína, prometiendo una noche de comedia de frente al mar que no tiene pérdida.

Y pa' que la cosa arranque con la chispa que se merece, David Melaza será el encargado de calentar el ambiente, mientras que la mismísima Laura Nanita nos guiará como anfitriona. ¡Un trío de lujo pa' una noche épica!

Pero esperen, que Cabarete no solo se viste de humor. Este fin de semana es también pa' llenarse de cultura e historia. El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón está de aniversario – ¡ya son dos añotes! – y pa' celebrar, abrirán sus puertas este sábado 21 y domingo 22 de noviembre, de 9:30 am a 6:30 pm. La entrada es gratis pa' que la gente se dé un gustazo con sus exposiciones y aprenda un chin de nuestro legado taíno. ¡Tremenda oportunidad!

Y pa' los que andan buscando un plan familiar con magia y fantasía, la escuela Rosa América trae "Princesas y villanos", un espectáculo de danza que se ve de película. Habrá coreografías, personajes inolvidables y pura fantasía. La función es este sábado 21 de noviembre a las 5:00 p. m. en la Sala Manuel Rueda del Edificio Escuelas de Bellas Artes. ¡A mover el esqueleto!

Pero si lo tuyo es el teatro más íntimo y diferente, Microteatro viene con "Micro Impro" de Teatro por Pipa, donde cada función es una sorpresa porque es pura improvisación. Hay tres microobras: una sobre dos personas que se necesitan mutuamente, otra que cuestiona la identidad y otra sobre un secreto aún no revelado. Las funciones son viernes, sábados y domingos de noviembre, con tres presentaciones cada noche desde las 8:00 pm. ¡Cada show es único!

Y el Centro León celebra hoy viernes un Día de Puertas Abiertas, desde las 10:00 am hasta las 9:00 pm, con entrada gratuita. Una chance de oro pa' ver cuatro exposiciones nuevas: una de Xavier Amiama y el Centro de Arte (1935-1969), una selección de la Colección Eduardo León Jimenes de Artes Visuales, otra sobre cinco siglos de cartografía de La Hispaniola y una de pintura como construcción de identidad. Demasiadas opciones pa' no salir de la casa.

¿Y tú, con cuál plan te vas a quedar este fin de semana? ¡No digas que no te avisamos!