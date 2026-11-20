Famosos

El mambo se puso caliente, mi gente. Antonio Peter de la Rosa, ese mismo, Omega El Fuerte, presentó una querella penal contundente contra los directivos de Allegro Music y Planet Records. La acusación es seria: presunta apropiación y explotación no autorizada de sus derechos autorales, editoriales y de interpretación. ¡Imagínate tú la vaina!

Esta bomba legal, que se depositó en la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por medio de su abogado Wagner Rodríguez Mancebo, salpica a José Altagracia Montaño Valdez, Roberto Ferrante —productor artístico y discográfico italiano, fundador y CEO del sello Planet Records— y Anna Rinauro. Además, varias sociedades comerciales ligadas a ambas disqueras también están en el ojo del huracán.

Según los documentos que se presentaron, más de cien obras del repertorio de Omega El Fuerte están registradas en sociedades internacionales de gestión colectiva como BMI, GEMA, SACEM, SGAE, SIAE y SOCAN, todas bajo entidades vinculadas a Allegro Music. La defensa del artista dice que estos registros se hicieron sin que Omega cediera válidamente sus derechos editoriales.

Uno de los puntos clave de este pleito es un contrato discográfico del 2005 entre Omega y Allegro Productions, que contemplaba la entrega de cinco producciones musicales. Pero ojo, la gente de Omega asegura que ese acuerdo nunca le transfirió los derechos editoriales de sus composiciones ni le dio autorización a la compañía para administrarlos. ¡Qué relajo!

La querella no se queda ahí. También cuestiona que canciones de Omega aparezcan atribuidas a Roberto Ferrante en plataformas de música como Spotify, YouTube Music y Amazon Music.

Como parte de esta acción civil, el artista está reclamando una indemnización de ¡cinco millones de dólares! (US$5 millones, para que no queden dudas). A eso hay que sumarle la devolución de todos los ingresos y beneficios económicos que, según él, se han generado con la explotación de sus obras. ¡Eso es mucho chele!

El abogado de Omega, Wagner Rodríguez, dejó claro que un contrato discográfico no significa que automáticamente te transfieran los derechos de composición y de publishing. Y pa' rematar, pidió que se investigue quién fue el que registró esas canciones, quién manejó los derechos y quién se llevó la plata. La querella se basa en la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Ahora le toca al Ministerio Público examinar tooodos estos señalamientos y decidir qué es lo que procede.