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Héctor Acosta, nuestro Torito, está demostrando que la buena música de aquí no tiene fecha de caducidad y que lo clásico siempre vuelve a pegar. Mientras nos mantiene en vilo con una bachata nueva que tiene lista para estrenar en enero de 2027, su merengue “La Nena del Jean” —¡un palo que grabó hace tres décadas!— está sonando durísimo y virao en Colombia. Pero no te creas que esto es un recuerdo empolvado; El Torito remasterizó el tema este 2026 para que siga rompiendo en todas las redes sociales y conectando con las nuevas generaciones, que ahora bailan este clásico como si fuera de ahora mismo. ¡Eso sí es tener vigencia!

Pero la cosa no para ahí, mi gente. El Torito está tan pegao que ya tiene un concierto sold out en Buenos Aires, Argentina, para abril de 2027 en el Golden Center. ¡Sí, escuchaste bien, un concierto sold out con meses de anticipación, como si fuera ya! Allá lo están promocionando como “Una Leyenda de la Bachata” por su arrastre increíble con este género en toda Sudamérica, lo que nos hace sentir demasiado orgullosos de nuestro artista. Demuestra que no importa el tiempo, el sabor dominicano siempre conquista.

Este 2026 ha sido un año de fuego para el artista. Después del exitazo de su merengue “La Mas dura”, una composición de Nelson de la Olla que nos puso a bailar, nos regaló una versión navideña que le puso el toque de picardía y jocosidad que tanto amamos en estas fiestas. Y no solo en RD, El Torito ha estado en modo avión, agotando una intensa gira de presentaciones en los Estados Unidos y América del Sur, donde mantiene una vigencia impresionante. Por si fuera poco, su Euro Tour 2026 también fue un éxito total. ¡Este hombre no para!

Y como siempre está apoyando el talento local, realizó la colaboración “Me tiene Loco” junto a la agrupación típica The Legend. Para que sepas que el 2027 viene aún más caliente, él mismo adelantó que lo de enero es bueno y que el público amará esta bachata. Además, ya tiene un concierto agendado en el Gran Teatro del Cibao para febrero de 2027, pa’ que nadie se quede sin verlo en vivo.

Es que de verdad, Héctor Acosta es uno de los artistas más queridos y populares de nuestro país, con una trayectoria que abarca todos los géneros musicales, del merengue a la bachata, sin perder la esencia. ¿Quién más puede hacer esto y mantenerse tan fresco? ¡El Torito es un fenómeno, un ejemplo de consistencia y talento puro! Y tú, ¿ya te sabías que La Nena del Jean estaba rompiendo de nuevo?