Espectáculos

¡Atención, atención! Si creían que el periodismo deportivo digital dominicano ya había tocado techo, Vian Araujo y Ricardo Rodríguez llegaron para demostrar que el juego apenas comienza. Su proyecto estelar, Abriendo El Podcast, acaba de alcanzar la impresionante cifra de 80 millones de reproducciones en YouTube, consolidándose como uno de los espacios más importantes y divertidos para enterarse de lo que pasa en el mundo del deporte en nuestro país.

El notición lo dieron los mismos comunicadores, a través de sus redes sociales, donde no dejaron de agradecer a su fiel fanaticada. “¡Ya son 80 millones de views en YouTube!”, gritaron con toda la razón. Y claro, le tiraron flores a la gente que los apoya siempre, agradeciéndole por seguirlos, compartir y comentar las entrevistas. Así se habla, valorando a la gente que les da el clic.

No es para menos la celebración, porque este podcast no es un chismecito cualquiera. Con 318 mil suscriptores y 563 videos subidos a la plataforma, Abriendo El Podcast se ha convertido en la parada obligatoria para escuchar a las figuras más destacadas del béisbol de Grandes Ligas y del deporte olímpico. Han pasado por sus micrófonos leyendas como Adrián Beltré, Asdrúbal Cabrera, Aramis Ramírez y el inigualable Félix Sánchez. ¡Uf, esa es una alineación de estrellas que mete miedo!

Además de romperla en las reproducciones, este espacio también ha marcado un antes y un después en la crónica deportiva dominicana. ¿Se acuerdan de los Premios Soberano? Pues Abriendo El Podcast se convirtió en el primer espacio especializado en deportes en llevarse el codiciado galardón de Podcast del Año, ¡y lo hizo dos veces seguidas, en las ediciones de 2024 y 2025! Eso es ser un campeón consecutivo, ¡literal!

Con tanta bomba, es normal que Vian y Ricardo estén on fire. Concluyeron su anuncio con una advertencia que nos tiene a todos con la intriga: “¡No paramos! ¡Atentos a lo que viene!”. Y nosotros, obviamente, estamos más que listos para ver qué otra jugada maestra se traen entre manos. ¿Qué creen ustedes que será lo próximo de esta dupla que está dejando a todo el mundo con la boca abierta?