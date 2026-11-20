Famosos

¿Hay algo que duela más que un 'visto' sin respuesta? Daniel Segura, cantante y compositor, acaba de aterrizar con su nuevo sencillo, "Amor en visto", y desde ya les digo que va a poner a más de uno a pensar en ese último chat que se quedó en azulito. Esta bachata viene a ritmo de esas emociones que todos hemos sentido cuando el mensaje se fue y la contestación se quedó en el limbo digital, en esta era donde todo es por la pantalla.

El tema, que es puro sentimiento, es una creación de Tomás Aquino Méndez Féliz, y la producción corrió a cargo de Dubal González desde Fidel Studio, . Daniel no es ningún novato en esto de soltar temas que nos tocan la fibra; en los últimos dos años, además de este himno al 'visto', nos ha regalado "Buscando paz", "Los Vecinos" y "No puedo más", este último co-escrito con Nicol Gonzales.

Pero la cosa con Daniel no se queda solo en cantar. Él está claro con su visión, tanto así que armó su propia editora musical, DS3musicpublishing. Así es que se hace, ¡poniéndose pa' lo suyo y controlando el mambo! Es un artista independiente que sabe lo que quiere y lo está logrando a su manera.

Y hablando de su manera, Daniel está explorando cómo llevar la bachata a otro nivel, con letras que le llegan tanto a los más jóvenes como a la gente de mediana edad. Su propuesta es súper clara: música que toda la familia pueda disfrutar, sin “meterle al bloque”. Él le canta al amor y a esas cositas del día a día, como los chismecitos del barrio,

Así que ya saben, si su corazón necesita una buena bachata pa' curar un 'visto' , "Amor en visto" es la respuesta. ¿Quién más se ha sentido identificado con el título? ¡A ver si es verdad que no les ha pasado!