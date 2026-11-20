Famosos

La música dominicana no se queda atrás, y es que este país respira ritmo por todos los poros. Y como se acerca el Día Internacional del Músico, que se celebra este domingo 22 de noviembre, la movida artística se puso las pilas y nos trae un montón de propuestas pa' ir a disfrutar.

Hoy viernes 20 de noviembre, la Escuela Internacional de Música Contemporánea de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) nos tira dos eventos que prometen sacar a relucir el talento de sus estudiantes. Si eres de los que les gusta lo nuevo y lo diferente, prepárate.

La primera cita es pa' escuchar unas canciones alemanas, ¡pero ojo!, no es lo que te imaginas. Imagínate la mezcla: unas canciones alemanas, pero con un toque jazzístico que te vuela la cabeza, con improvisación y una fusión cultural que te va a dejar pidiendo más. Estudiantes de intercambio, tanto alemanes como dominicanos, van a compartir tarima, celebrando esa conexión musical que nos une más allá de los idiomas. Esto arranca a las 8:00 p. m. en el Centro Domínico-Alemán. ¡Ahí nos vemos!

Pero la cosa no se queda ahí. También esta misma noche, a las 7:30 p. m., el estudiante Jean Delgado va a presentar Feelings, su concierto de proyecto de grado. Este junte será en la Sala de Teatro La Gruta Anacaona, allá en la Ciudad Colonial. La propuesta de Jean es un viaje por las emociones a través de la música, un recorrido que te invita a conectar con lo que sientes, todo esto desde los sonidos. Suena a que va a ser un palo para los que buscan algo profundo.

Y si aún te quedan ganas de más música, el Conservatorio Nacional de Música también tiene lo suyo para esta noche. Ellos celebran la segunda edición de Nueva Música desde el Conservatorio, un concierto de entrada libre. Un plan perfecto para disfrutar sin gastar un peso.

El plato fuerte de la noche es el estreno mundial de unas obras sinfónicas creadas por los mismos estudiantes y colaboradores de la institución. Imagínate esa energía de ver nacer algo nuevo en el escenario. El concierto será dirigido por José Luis Ureña y contará con Persio Domínguez como director invitado, El repertorio es de todo un poco: desde propuestas contemporáneas y música popular hasta composiciones cinematográficas. ¡Pa' todos los gustos! La cita es a las 7:30 p. m. en la Sala Juan Francisco García del Conservatorio Nacional de Música.

Así que ya sabes, la capital está encendida con la música. ¿Cuál de estos eventos te atrae más para comenzar el fin de semana a ritmo de creatividad y talento?