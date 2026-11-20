Famosos

Ivanna Rabell, la joven actriz que dio vida a Minerva Mirabal en el musical "Mariposas de acero", nos ha dejado claro que el arte es mucho más que un pasatiempo. Bajo la dirección de Waddys Jáquez, Ivanna nos mostró una Minerva que era gente como uno, "una persona común y corriente… desde lo que nos une como seres humanos". Según Ivanna, Minerva no era una súper heroína, sino alguien comprometida con lo que creía.

Minerva: Más humana que de mármol

A veces, cuando hablamos de héroes como las Hermanas Mirabal —quienes se opusieron a la dictadura de Rafael Trujillo y fueron asesinadas en 1960—, los subimos a un pedestal tan alto que se nos olvida que eran personas de carne y hueso, con sus altas y bajas. Ivanna clavó esa conexión con el público precisamente por eso, al encontrarle los parecidos a Minerva con ella misma. Para ella es importante que la persona esté conectada con lo que hace, porque de lo contrario se crea una distancia. Con apenas cuatro semanas de preparación, Ivanna logró una Minerva que, al igual que ella, apostó por la justicia con una convicción que traspasaba el escenario.

El arte: Un empuje que lo cambia todo

El arte y la humanidad van de la mano desde que el mundo es mundo. Sea escribiendo, cantando, bailando o metiéndote en un personaje para que la gente entienda una realidad, siempre habrá una huella artística en nosotros. El teatro, además de servir para uno expresarse, es una herramienta de aprendizaje "innovadora". Por eso, "Mariposas de Acero" ha servido para conectar con la historia dominicana de una forma "tan ligera que es digerible… tan artística que se vive". ¡Así es que se aprende, mi gente! De una manera que te atrapa, que te hace sentir y vivir.

Según Ivanna, esta obra tiene un poder inmenso porque tiene la capacidad de crear más artistas, ya que despierta la curiosidad. Es como abrir una ventana a nuevas realidades para los que quizás no tienen la oportunidad de ver más allá de su entorno, y ella lo resume así: "Lo bonito es poder acercarles y decirles que hay otra realidad". Con esto, "Mariposas de Acero" se convierte en más que entretenimiento; rompe barreras y transforma el ocio en un espacio de aprendizaje y conciencia. Para Ivanna, cambiar el mundo no consiste en realizar grandes acciones: con un granito de arena se puede cambiar el mundo todos los días.

Detrás del telón: El apoyo que lo hace posible

Hay gente que nace con el chip de artista puesto y no hay quien los pare. Ivanna es de esas. Desde chiquita, siempre cantando, bailando y actuando. Y contó con el apoyo de sus padres. Ella cuenta cómo creció con el apoyo total de su familia, desde su padre, José del Carmen Ramírez Oviedo, quien le compró su primer micrófono, hasta su madre, Emma Josefina Belliard, que la acompaña en todos sus eventos. ¡Esa es la clave! El apoyo de los padres es oro molido para que uno materialice sus sueños. Ivanna lo confirma: "Mi padre siempre me empujó a que todo es posible, y que iba a lograr lo que quería persiguiendo mis pasiones".

Por eso, ella le pide a esos padres que subestiman las artes que "abran su corazón, acuérdense de ustedes cuando soñaban". También les pide a las autoridades que metan más el arte en la educación para desarrollar habilidades blandas en los jóvenes. Ivanna cree que, con más espacios para el arte, se podría canalizar la energía de los jóvenes y construir más, porque aquí hay muchísimo talento. Los dominicanos, con esa determinación y energía que nos caracteriza, podemos lograr lo que nos propongamos. ¿Y tú, estás ready para darle rienda suelta a ese talento que llevas por dentro?