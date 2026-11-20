Espectáculos

La empresaria Ángela Carrasco, fundadora y directora ejecutiva de Meraki Esthetics, nos trae una propuesta diferente para todas las mujeres que quieren dejar de soñar y empezar a materializar sus metas con un encuentro que, de una vez por todas, nos pone a trabajar.

La cita es el 19 de diciembre de 2026, de tres a seis de la tarde, en The Pines Restaurant, en el este de Pensilvania. Este evento, llamado “Action Board: De la visión a la acción”, busca motivar a las mujeres a superar sus miedos, definir bien sus objetivos y, lo más importante, transformar esas aspiraciones en proyectos que valgan la pena y sean concretos. Es una iniciativa para que el crecimiento personal y profesional femenino no se quede solo en las ganas.

¡Manos a la obra! Del sueño al plan

Ángela Carrasco nos cuenta que la idea de este encuentro nace de su propia experiencia como empresaria, madre y mujer de fe, después de ocho años dándole al frente a su negocio, Meraki Esthetics. En todo ese recorrido, ella se dio cuenta de que tener sueños y visualizar un futuro brillante no es suficiente. Muchas veces, lo que nos frena son los temores, las responsabilidades de la casa, la falta de confianza y ese agotamiento que te deja sin fuerzas para dar el primer paso.

Por eso, decidió compartir todo lo que aprendió y las herramientas que le sirvieron para desarrollar su propio proyecto. Ella está convencida de que para crecer, necesitas disciplina, tener claro lo que quieres y, sobre todo, perseverancia. ¡Así mismo es!

Más que fotos bonitas: Un plan de verdad

Aquí la cosa va más allá de los tradicionales “vision boards”, esos tableros donde uno pega fotos de lo que quiere para el año nuevo. Con el “Action Board”, el enfoque es pasar del bla-bla-blá a la ejecución, armando un tablero personal que sea un plan de acción concreto. Las participantes tendrán la oportunidad de identificar esas creencias y situaciones que no las dejan avanzar, establecer sus prioridades y convertir sus objetivos en pasos reales y alcanzables.

La pregunta clave que guía todo esto es: “¿Sabes qué hacer. ¿Qué te impide dar el paso?”. Con esto, Ángela busca que cada asistente se examine a sí misma, vea cuáles son sus propias barreras y tome esas decisiones importantes que la impulsen a seguir adelante con sus proyectos. Cero excusas, mi gente.

El dream team de las motivadoras

Ángela Carrasco no estará sola en esto; ella es la organizadora, anfitriona y una de las conferencistas. Pero a su lado tendrá un “dream team” de mujeres con experiencias profesionales que te dejarán con la boca abierta. Estará Cherry Tsompanellis, una emprendedora e inversionista de bienes raíces que además crea contenido sobre fe, moda y estilo de vida.

También se une Luxaida Hernández-Hierro, una terapeuta bilingüe certificada (LAPC y NCC), especialista en relaciones interpersonales, ansiedad y acompañamiento emocional, que nos cae como anillo al dedo para manejar el estrés del día a día. Y completando el grupo, Annyris Mosquea, comunicadora, coach y conferencista motivacional, enfocada en la fe, el amor propio y las relaciones humanas. Con estas duras, los desafíos femeninos se abordarán desde todos los ángulos: emocional, espiritual y práctico.

El objetivo principal de Ángela es que nadie se marche solo con la mente llena de ideas o una dosis de motivación pasajera. Ella quiere que las asistentes salgan con objetivos definidos, compromisos personales y, lo más importante, una ruta de trabajo clara que puedan empezar a ejecutar desde que se levanten al día siguiente. La convocatoria es especial para profesionales y emprendedoras que quieren lanzar nuevos proyectos, potenciar sus negocios o introducir cambios importantes en sus vidas.

Con un mensaje claro: “Tu próximo capítulo comienza con una decisión”, Ángela Carrasco nos invita a dejar la postergación a un lado y empezar a darle forma a todo aquello que deseamos. ¿Estás lista para darle al play a tu próximo capítulo?