Espectáculos

¡La dura Angely Báez la está rompiendo con tres nominaciones para los Voice Arts Awards en su edición 2027! Este notición llega justo después de que nos deleitara con su voz en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron este año en Santo Domingo.

Fue entre julio y agosto que la identidad dominicana vibró con Báez, quien junto a Raymond Jáquez, lideró la locución bilingüe de las ceremonias de apertura y clausura. ¡Imagínense el reto de ponerle ritmo en vivo a un evento deportivo de talla internacional!.

Ahora, en noviembre, su nombre vuelve a sonar en los Voice Arts Awards, unos premios que Angely conoce muy bien. En 2019 se convirtió en la primera dominicana en llevarse una estatuilla de esta premiación, considerada el Óscar de la locución. ¡Ya acumula cuatro estatuillas en total, qué nivel!

La próxima gala será en enero en Los Ángeles, California, y Angely compite en tres categorías que demuestran su versatilidad. Está nominada a Mejor Narración de Audiolibros de Ficción por el audiolibro Piel Quemada de Laura Lippman, a Mejor Voz que Identifica Radio por su trabajo en Magic 93.9 en Miami y, como reconocimiento a su marca personal, a Mejor Sitio Web de Locución.

Pero el talento de esta mujer ya ha traspasado fronteras antes de que termine el año. En Ecuador, se llevó tres nominaciones en los premios Voces en la Mitad del Mundo, destacando en Narración de Audiolibros, Locución Comercial y Mejor Identificación de Radio. También en Colombia, en los Premios A Voz, estuvo nominada como Voz Comercial.

Angely Báez ha construido una carrera con los estándares más altos, como artista de la voz en español e inglés. Durante 2026, mantuvo una presencia activa en la radio nacional e internacional, siendo la voz oficial de emisoras como Mixx 104.5 y Escape 88.9 aquí en República Dominicana, Hot 102 en Puerto Rico, y Magic 93.9 y Vida Unida en Estados Unidos, entre otras.

En su propia casa, RD, uno de sus mayores reconocimientos fue en 2025, cuando Acroarte le dio el Soberano a Locutora del Año. Aquella noche, no solo se llevó la estatuilla, sino que también fue la voz oficial de la premiación por tercera vez, demostrando que es la voz que nos representa en el evento más importante del arte y el espectáculo dominicano. ¡Que siga brillando nuestra Angely!