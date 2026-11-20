Famosos

No es muy común ver a una mujer dándole con to' a la batería y la percusión en el mundo de la música, pero Leslie Green, una dominicana de pura cepa, se puso pa' su número desde chiquita y ya está cosechando lo que ha sembrado. Esta tiguerona se va a Boston para perfeccionar sus habilidades en la Berklee College of Music y, antes de partir, nos tiene un conciertazo que no te puedes perder.

El camino de una estrella: de Santo Domingo a Boston

Desde que era una niña, Leslie le apostó con pasión a la música. En el 2025, ya estaba en el programa "Berklee en Santo Domingo", donde se ganó una beca presidencial completa que le cubrió matrícula y alojamiento para el "Five Week Summer Performance Program" en Boston. ¡Qué nivel!

Allá mismo, durante ese programa de cinco semanas, Leslie hizo una audición y una entrevista que le consiguieron una beca del 50 % para su carrera universitaria en Berklee. Pero la cosa no se quedó ahí: en enero del 2026, volvió a participar en "Berklee en Santo Domingo" y, ¡boom!, le dieron una beca del 100 % de matrícula (Full Tuition Scholarship) para el programa universitario en "performance". Ella tiene previsto arrancar sus estudios en Spring 2027. Aunque tiene la beca completa, Leslie todavía necesita más apoyo económico para este nuevo reto.

“Entre sombras y golpes”: la despedida musical

Para conseguir esos chelitos que le faltan y celebrar su trayectoria, Leslie presentará un concierto llamado “Entre sombras y golpes” el próximo viernes 27 de noviembre en The Green Room RD, que queda en la calle Andrés Julio Aybar, en Piantini, Distrito Nacional. Ella misma lo ha dicho: “Entre Sombras y Golpes es mucho más que un concierto”.

Nos promete una noche para celebrar todo lo vivido, los obstáculos superados y esos sueños que aún están por cumplirse. Y claro, este concierto es un cierre de etapa y el comienzo de un nuevo capítulo antes de que se aventure a Boston. ¡A mí se me parchan los pelos de punta con tanta emoción!

Leslie Green: puro talento criollo desde la cuna

Leslie del Carmen Green García, que así se llama completita, nació un 6 de marzo de 2008 en Santo Domingo Este. Desde los dos años de edad descubrió su pasión por la batería. Creció en una familia súper ligada a la fe y la música, con un padre cantante (Juan Carlos Green) y una madre, Wendy García, que siempre ha sido su impulsora número uno.

Esta muchacha no es solo de batería; le da también a las congas, la tambora, la guitarra y el piano. Sus primeros pasos fueron en su Parroquia San Juan de la Cruz, después siguió en la Academia de Música Joel Music, y en el 2024 entró al Conservatorio Nacional de Música, donde ha fortalecido su técnica en batería bajo la orientación del maestro Rafael Díaz. También ha sido parte de la Orquesta Sinfónica Infantil de la Escuela Elemental Elila Mena y de la Orquesta Sinfónica Juan Pablo Duarte. ¡Casi na'!

Un sonido que mezcla raíces y modernidad

La propuesta musical de Leslie está bien influenciada por los ritmos afrocaribeños, con un sazón especial por lo afrodominicano y afrocubano. Lo chulo es que ella lo mezcla con jazz, funk y música contemporánea, creando un sonido único. Para ella, la percusión no es solo tocar un instrumento; es su forma de expresarse, su identidad y su conexión con sus raíces. Así que ya saben, apoyar a Leslie no es solo ir a un concierto, ¡es ser parte de una historia que apenas comienza! ¿Quién se apunta a mover el esqueleto y ayudar a que esta dura llegue lejos?