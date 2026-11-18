Espectáculos

¡Prepárense, que el 20 de noviembre, el Palau Sant Jordi en Barcelona se va a encender! Los40 Music Awards están a la vuelta de la esquina y vienen con una lista de estrellas que te dejarán con la boca abierta. Nuestra Rosalía, la mismísima Motoromami, ha confirmado su presencia y, como era de esperarse, lidera la noche con siete nominaciones para los premios Santander.

La 21.ª edición de estos premios promete ser un fiestón inolvidable. Imagínense a la Rosalía cogiendo su sitio, mientras en la tarima artistas de la talla de Estopa, Olivia Dean, Quevedo, Eladio Carrión, Lola Índigo, Ana Mena y Emilia están confirmados para darlo todo. Y por si fuera poco, los nuestros, Romeo Santos y Prince Royce, también se subirán al escenario, junto a Camilo, Manuel Turizo y Carlos Vives. ¡Eso es un line-up pa' no perdérselo!

Pero la cosa no se queda ahí. Entre los nominados y los invitados confirmados, el show es un "quién es quién" de la música mundial. Además de Rosalía, figuran entre los nominados Shakira, Bruno Mars, Aitana, Taylor Swift, Pablo Alborán, Maluma, Karol G, Feid, Bad Bunny y una pila de artistas más que nos tienen en bucle con sus temas. Gente como Mora, Miki Núñez, La Pantera y La Zowi también está en la lista de nominados o invitados, y Lucho RK actuará en la gala.

Y no solo de música vive la farándula, ¡claro que no! También han confirmado su asistencia figuras del cine, la televisión y la radio como Rossy de Palma, Jedet, Elettra Lamborghini y muchísimos otros más, que le van a dar ese toquecito de glamour extra a la alfombra. Los premios reconocerán los mejores trabajos discográficos del último año, divididos en tres categorías súper importantes: España, Internacional y Global Latina.

Con tanta estrella junta, ¿será que Rosalía se lleva to' los premios a la casa o le deja algo a los demás?