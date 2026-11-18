Espectáculos

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) nos tiene a todos con el chismecito caliente: ¿quiénes serán los dueños y señores de la alfombra roja de los Premios Soberano 2027? Es que después de soltar la bomba de que Nahiony Reyes y Juan Carlos Pichardo Jr. son los confirmados para conducir la gala principal el 17 de marzo de 2027, la organización puso a correr a todo el mundo con un mensaje en sus redes. «Un nuevo misterio se extiende sobre la alfombra roja», publicaron, invitándonos a todos a soltar la lengua con nuestras predicciones. ¡Y claro que nosotros no nos quedamos callados!

La gente ya está armando sus quinielas y la lista de nombres que suenan para encargarse de la antesala es larguísima y jugosa. Ahí mismito, picando en punta, vemos a Jessica Pereira. ¡Esa mujer tiene un desenvolvimiento! Con su experiencia en entrevistas y ese flow que le pone a todo en el entretenimiento, la verdad es que pocos como ella saben manejar esa presión. ¡Sería un éxito seguro!

Pero la competencia está fuerte, ¡no te creas! También están sonando durísimo Moisés Salcé y Gabi Desangles, quienes ya compartieron la conducción de la alfombra de los Premios Heat y se notó que saben cómo sacarles la chispa a los artistas frente a las cámaras. ¡Un dúo que nunca falla en el brillo!

Otra que podría estar en esa lista es Nelfa Núñez, quien viene con una racha ganadora que no cualquiera. Se llevó el Soberano 2026 como Animadora de Televisión del Año, así que talento y reconocimiento le sobran para esa alfombra. Y no podemos olvidar a la que conoce la casa como la palma de su mano: Karen Yapoort. Ella ya ha sido la cara de la alfombra roja en 2025 y 2026, ¡así que su regreso sería como volver a casa y con la experiencia de maestra!

Para los que amamos el detalle y la moda, Sophia Sanabria podría ser un fichaje estelar. Como formó parte de la transmisión de 2026, tiene ese ojo clínico para contarnos todo sobre los atuendos y las tendencias. Sumándole a este grupo de veteranos, tenemos a Raeldo López y al estilista Reading Pantaleón, quienes formaron parte del equipo en 2025. ¡Esa experiencia suma muchísimo! Y claro, no podemos dejar fuera a Amara La Negra, que siempre le pone su sabor único y particular al asunto, en la edición siguiente a la de 2025.

Y ojo, que lo digital viene pisando fuerte y podría tomarse la alfombra. Nathalie B, que se incorporó a Divertido con Jochy en 2026, podría traer esa frescura con entrevistas al vuelo y contenido de detrás de cámaras que a la gente le fascina en las redes. En esa misma línea, ¿quién mejor que Carlos Durán, creador de contenido en YouTube, para ponerle el toque viral? Y la explosiva Chiky Bombom, que no solo es una sensación en redes, sino que también nos hace el día en Hoy Día de Telemundo, ¡su presencia sería un relajo garantizado!

Acroarte nos tiene con la cabeza dando vueltas con este misterio. Lo que sí sabemos es que, pase lo que pase, la alfombra roja de los Soberano siempre da de qué hablar. Y a ti, después de este repaso, ¿a quién te gustaría ver conduciendo la alfombra roja de Premios Soberano 2027? ¡Suelta tu coro!