Espectáculos

La directora de Miss Universe República Dominicana, Magali Febles, ha puesto el grito en el cielo al acusar a Celinee Santos de intentar agredirla físicamente. La situación se dio cuando Febles le estaba haciendo una crítica sobre su imagen mientras Santos aún era Miss Universe República Dominicana 2024. ¡Imagínense el momento!

Febles, en una entrevista para el podcast “Anonymous Crown”, relató que la cosa se puso tan tensa que uno de sus empleados tuvo que intervenir. Según contó, se le plantó en frente a Santos y le dijo que no se le ocurriera tocarla. Febles no se anduvo con rodeos y soltó que Celinee es capaz de cualquier cosa. A nosotros nos tienen la boca abierta con este chisme, ¿y a ustedes?

Pero la vaina no quedó ahí. Magali también contó que Celinee no cumplió con un acuerdo que tenían para su participación en los realities de Telemundo. Parece que Febles fue la que insistió para que la modelo estuviera en programas como “La casa de los famosos” y “Top Chef VIP”. ¿Y cuál era el trato? Pues que se iban a dividir las ganancias que se generaran por la publicidad que traería su presencia en esos programas de televisión. ¡Negocio es negocio, pero parece que no fue así!

Febles señaló que el comportamiento de Santos cambió radicalmente después de ser coronada Miss Universe República Dominicana. Según la experta en concursos de belleza, empezaron a tener conflictos porque Celinee no seguía las instrucciones de la organización. Por ejemplo, si le pedían a las candidatas ir de una manera específica a una actividad, ella llegaba con un vestido de cola. Y si le decían que no podía decir el nombre, pues ella lo decía. Febles lo resumió así: “Ella es así, esa es su personalidad, ella se autodestruye ella misma”.

¿Será que el título de reina le subió la cabeza? ¿O es que esta era su esencia desde el principio? En fin, este tipo de dramas en el mundo de la belleza siempre dan de qué hablar. ¿Ustedes qué opinan?