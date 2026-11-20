Espectáculos

El mismísimo Ricky Martin ha salido a hablar sobre la situación con su hijo Valentino, quien meses atrás pidió por ahí que lo vieran por su propio talento y no solo como el hijo del megaestrella. Esto se puso bueno, porque el boricua, en una entrevista en el programa "El Flow de la Radio" con Vicky Van, soltó los detalles de cómo se siente con la personalidad de su muchacho.

Valentino, que cumplió sus dieciocho en agosto pasado, se mandó con un video en julio donde dijo clarito que le incomodaba la vaina de que lo compararan y lo identificaran por la fama de su padre, y pidió que lo vieran como Valentino Martin, no como Ricky Martin.

Lejos de montarse en la guagua o de molestarse, Ricky Martin confesó que le encantó la postura de su hijo. Dijo que es importante que Valentino desarrolle su propia identidad y hasta lo aplaudió: dijo que le gustó que dijera eso.

Lo más chistoso fue que Ricky Martin bromeó sobre la gente que pensó que a Valentino se le iban a bajar los seguidores por ser tan franco. ¡Pero qué va! El artista aseguró que pasó to’ lo contrario: el muchacho ahora tiene más admiradores. Y es que el orgullo de padre le sale por los poros al hablar de lo talentoso que es el joven, que recientemente se lució en uno de sus conciertos, subiéndose al escenario a bailar y metiendo hasta una pirueta. ¡Eso es herencia de la buena!

El intérprete contó que siempre les aconseja a sus hijos Matteo, Valentino, Lucía y Renn que le saquen el jugo a las oportunidades que les da su camino profesional. "Yo he recorrido un camino para que tú no tengas que recorrer o para que se te haga más fácil a ti recorrerlo, tienes un apellido, ¡úsalo!", les dice cuando están en el proceso de solicitudes universitarias.

Pero reconoció que sus hijos prefieren abrirse paso por sus propios medios sin depender necesariamente de la fama de su padre. Y ahí es donde Ricky Martin remata: "¡Úsalo! Si te ayuda, úsalo, si no te ayuda, ¡bórralo!". Al final, queda claro que Ricky apoya que Valentino se cree su propia identidad, pero tampoco le hace mala cara a que aprovechen un buen empujón. ¿Tú usarías el apellido si te abriera puertas?