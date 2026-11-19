Espectáculos

¡Prepárense, que la vaina en La Granja VIP se puso tensa y el chismecito está en su punto! Mario "Mono" Osuna soltó sus nominaciones.

La primera en recibir dos puntazos fue Niurka Marcos, la actriz cubana. "Mono" Osuna le aseguró que es una Granjera muy fuerte. Pero aquí viene el giro que nos encanta: Osuna reveló que la estrategia inicial era ir con todo contra Julio Camejo, el también actor cubano. ¡Imagínense! Pero el plan se fue al zafacón porque Camejo, ¡ay, bendito!, tenía la inmunidad del Capataz. ¡Qué vaina cuando el destino juega en contra de los chismes planeados!

Y como si no fuera suficiente, la actriz mexicana Ivonne Montero también recibió su "regalito". Con un solo voto, "Mono" Osuna la nominó. Según explicó, es a la única a la que le puede tirar. Parece que el "Mono" está en modo competencia y no anda con rodeos.

La verdad es que estas nominaciones son el sazón que le hacía falta a la semana. ¿Será que esta movida del "Mono" Osuna prenderá más la mecha de la controversia en la granja? ¡Esperamos que sí, pa' que siga el contenido!