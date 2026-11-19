Espectáculos

¿Quién no ha soñado con llegar al país después de pegarla mundialmente y que te reciban como una superestrella? Pues a nuestra querida Techy Fatule le pasó, ¡y por todo lo alto! La artista, que todavía no aterriza de la nube de haber ganado un Latin Grammy después de tantos años echándole ganas a la música, regresó a casa y la cosa se puso caliente en el aeropuerto. La gente se desbordó en muestras de cariño y felicitaciones, celebrando con ella este palo internacional.

La vaina fue tan fuerte que, a su llegada, Techy compartió un audiovisual en Instagram donde no pudo ocultar la emoción de ese recibimiento que tuvo. No eran solo los fans de siempre, ¡no, mi gente! Eran los maleteros, los agentes, la gente que iba en el avión con ella, ¡todo el mundo se acercó a felicitarla! “Yo nunca en mi vida me había sentido así,” dijo, y uno se lo cree. Es que eso de que te celebren tus logros, sin importar dónde estés, pero especialmente cuando llegas a tu tierra, eso sí es de otro planeta.

Ella misma destacó que la cantidad de mensajes y abrazos que le han llegado es brutal, incluso de gente que no la conoce de nada, pero que han estado ahí, siguiendo su trayectoria, y ahora se sienten orgullosos de sus éxitos. ¡Así somos los dominicanos, cuando uno de los nuestros la rompe, la celebramos como si fuera nuestra la victoria! Y Techy lo sabe, ella recordó en su video que siempre confió en lo suyo, incluso cuando otras personas consideraban que alcanzar un reconocimiento de esa magnitud era algo lejano.

Y es que esta mujer no se quita. “Me siento como una hormiga que trabaja en silencio, porque yo trabajo concentrada en lo mío. Digan lo que digan, como sea, yo sigo trabajando, sigo trabajando,” afirmó, dejando claro que su disciplina y perseverancia son la clave. ¡Pa' que tú veas! Mientras muchos hablaban, ella seguía en lo suyo, calladita, pero rompiéndola. Ahora, con el galardón en mano, ¿quién le puede discutir esa filosofía? ¡Nadie! ¡Felicidades, Techy! Sigue así, que el trabajo duro siempre paga.