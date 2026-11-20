Famosos

¡Oigan esto, mi gente! Karen Yapoort, la que siempre da de qué hablar, está de vuelta en la televisión y viene con un proyecto que promete prender el fin de semana: “Mujeres de las Grandes Ligas”. Marque su calendario para este domingo 22 de noviembre porque a las nueve de la noche, por Telesistema, canal 11, se estrena lo que podría ser el nuevo hit de la pantalla. ¿Y quién creen que es la primera en sentarse en esa silla caliente? ¡La mismísima María Tatis!

Sí, esa misma. María Tatis, la esposa del beisbolista Fernando Tatis y la madre de la sensación actual de las ligas mayores, Fernando Tatis Jr. Ella va a soltar la sopa sobre cómo es la vida detrás de los focos del béisbol, siendo nuera, esposa y madre en una familia que es un patrimonio nacional e internacional. Nos prometen una mirada profunda a la mujer real, la que ha capeado los desafíos y las experiencias que la han moldeado en la guerrera resiliente que es hoy. Aquí no solo veremos la figura pública, sino la intimidad de una mujer que cumple múltiples roles en la sociedad, la familia y la educación. ¡Esto sí que nos tiene intrigados!

Y para que la cosa no se ponga demasiado seria y siempre haya un buen relajo, la comediante Ramcelis De Jesú, llega con su chispa. Va a traer sus personajes icónicos y algunos otros nuevos, diseñados exclusivamente para este show. La visión de Karen Yapoort con estos doce episodios va más allá del entretenimiento. Lo que busca es encender conversaciones que sumen, con mujeres que son unas fieras en la comunicación, el entretenimiento, la política y, claro, el deporte. Nos hablarán de la determinación, la disciplina, las decisiones difíciles, los retos que han tumbado y hasta esos momentos de vulnerabilidad que todas, a veces, enfrentamos. ¡Eso es lo que llamamos contenido de valor!

Este tremendo proyecto, que sale de los hornos de Caribbean Media World, tendrá su espacio fijo cada domingo de 9:00 a 10:00 de la noche en Telesistema, canal 11. ¿Y si usted se lo pierde en vivo? ¡No hay problema! También podrá buscarlo en VIX, cortesía de Univisión y Televisa. Todo esto es posible gracias a marcas que le apostaron a esta idea y dijeron 'presente': Presidente, Milex, Hair Plus, Baldom, Induveca y KFC. ¡Tremendo line-up de patrocinadores!

Entonces, ¿listos para ver si Karen Yapoort batea un jonrón con este regreso o si se poncha en primera? ¡Yo tengo mi picadera lista para el domingo!