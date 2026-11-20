Famosos

¡Atención, fanaticada gamer y dominicana! La espera ha terminado y la emoción está por las nubes porque nuestro propio Manny Pérez acaba de soltar la bomba que nos tiene con los pelos de punta: ¡él es parte de la superproducción Grand Theft Auto VI (GTA 6)! Sí, mi gente, el actor dominicano, ahora estará dándole un flow único a uno de los videojuegos más esperados de la historia. En un video que subió a su cuenta de Instagram, con una emoción que le salía por los poros, como si se hubiese ganado el loto, Manny por fin pudo gritar a los cuatro vientos lo que todos estábamos esperando: “Yo soy Raúl Bautista, mi gente. Ya finalmente lo puedo decir.” ¡Se le notaba que estaba loco por contarlo y nosotros más locos por saberlo!

Manny Pérez no solo está en el juego, sino que su personaje, Raúl Bautista, no es un cualquiera. Prepárense para conocer a un atracador de bancos veterano, un tipo que de seguro tiene más historias que contar que el Libro Gordo de Petete, y que sabe cómo moverse en el bajo mundo del crimen organizado con la pericia de un maestro. ¡A ver quién le dice que no a este dominicano si él es un veterano en el business! Para colmo, Raúl Bautista no es un personaje de relleno; nada de eso. Él sirve de mentor a los mismísimos protagonistas de esta nueva entrega, Jason Duval y Lucía Caminos. Imagínense el nivel de influencia que tendrá un dominicano con esa experiencia en la trama, ambientada en el ficticio estado de Leonida y la icónica Vice City. ¡Esto pinta para desorden del bueno y una trama que nos tendrá pegados a la pantalla! Además, el actor se tomó su momento para agradecer a Rockstar Games, a los directores y a todo el equipo de producción por semejante oportunidad.

Pero espérense, que la cosa no se queda ahí, porque la presencia dominicana en GTA 6 es una bendición que nos tiene saltando en una pata. Aparte de Manny, también tenemos a Manni L. Pérez, una actriz con raíces dominicanas y puertorriqueñas, que le da vida a Lucía Caminos, una de las figuras centrales del juego. ¡Sí, señores, otro talento criollo poniendo su grano de arena en este universo virtual! Y no, no se confundan por el nombre parecido, aunque suene a que son familia lejana de esos que uno se encuentra en la boda de un primo, se trata de dos artistas distintos, pero ambos con ese sazón caribeño que no se compara. ¡Dos talentos Pérez en el mismo GTA, eso es otro nivel!

Y como si fuera poco para que nos explotara la cabeza de la emoción, el ritmo de la patria también se cuela en los altavoces de Vice City. El tema "Se me nota (Agárrame)", una colaboración explosiva de nuestros propios exponentes urbanos Chimbala y Omega El Fuerte, está incluido en la propuesta musical promocional del videojuego. ¡Así que cuando estén en su carro robado dándole la vuelta por Vice City, pueden poner su dembow dominicano a todo volumen y sin piedad! El juego, que se estrenó ayer, el jueves 19 de noviembre, para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, viene cargado de talento dominicano, tanto en la actuación como en la música. ¡La República Dominicana en el mapa mundial de los videojuegos, dejando huella y demostrando que somos un poder que nadie puede ignorar, ¿quién dijo que no se podía?!