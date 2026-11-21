Espectáculos

Que un talento dominicano llegue a Hollywood ya no es noticia, pero que el dembow suene a to' lo que da mientras la policía te persigue en una Miami virtual, ¡eso sí es otro nivel! El nuevo "Grand Theft Auto VI" de Rockstar Games viene a cambiar el juego, ambientado en la ficticia Leonida y su icónica Vice City, que es como una Florida de caricatura, pero muy real en su esencia latina.

Este GTA VI tiene una ambientación que refleja la Florida de hoy, donde lo latino no es un simple adorno, y nuestras voces suenan más fuerte que nunca.

Nuestros Actores Conquistando Vice City

Entre las voces que nos sonarán familiares, el primero en soltar la bomba fue Manny Pérez, un actor con una larga trayectoria en el cine dominicano y estadounidense, famoso por películas como Washington Heights y La Soga. En GTA VI, Manny le da vida a Raúl Bautista, un atracador de bancos con calle y peso en el mundo del crimen de Leonida. El pobre tuvo que aguantarse la noticia por años, como exige Rockstar, pero cuando por fin pudo hablar, lo celebró en Instagram con un video y un suspiro que nos llegó al alma: «Yo soy Raúl Bautista, mi gente. Ya finalmente lo puedo decir». ¡Quién no ha pasado por eso de guardar una buena noticia y casi explotar!

La carrera de Manny, marcada por personajes que se mueven entre culturas e identidades, le cae como anillo al dedo en un juego donde cada personaje necesita su propia chispa.

Pero ojo, la participación más heavy de todas es la de Manni L. Pérez, una actriz de ascendencia dominicana y puertorriqueña que se ha ganado el papel de Lucía Caminos, ¡una de las dos protagonistas principales del juego! Imagínense eso: junto a Jason Duval (interpretado por Dylan Rourke), Lucía forma una pareja metida hasta el cuello en el crimen de Leonida. Esto no es poca cosa, mi gente. Es un palo para la franquicia poner a una mujer latina en el centro de la historia, no de adorno, sino tomando decisiones, metiéndose en líos y jalando la trama.

Manni L. Pérez, con experiencia en series como Jessica Jones y Chicago P.D., aquí no solo presta su voz, ¡también su cuerpo! Usa la captura de movimiento para que sus gestos y expresiones pasen al personaje digital. Y sí, aunque los apellidos confundan, Manny Pérez y Manni L. Pérez son distintos, representando dos generaciones de talento dominicano abriendo camino.

Otro nombre dominicano que se suma al elenco es Hemky Madera, ese actor que muchos reconocemos por su papel de Pote Gálvez en Queen of the South y por su trabajo en Weeds. Aunque Rockstar todavía no ha soltado prenda sobre qué personaje le toca, ya aparece en los créditos oficiales, lo que nos deja un buen misterio para cuando juguemos. Hemky siempre ha interpretado personajes intensos, de esos que viven rodeados de crimen, poder y supervivencia, así que su estilo encaja perfecto con lo que pide este tipo de juego.

El Dembow Que Pone a Bailar a Vice City

Aparte de la acción, las estaciones de radio siempre han definido a Grand Theft Auto. Son una mezcla explosiva de canciones, locutores, anuncios y chistes sobre la cultura pop que dan un flow único a cada ciudad. ¡Y en esta entrega, Cocoteo FM viene con sabor a RD!

En Cocoteo FM sonará bien duro "Se Me Nota (Agárrame)", el palo de Chimbala y Omega El Fuerte, trayendo merengue urbano y dembow a la banda sonora. También escucharemos "La Mamá de la Mamá" de El Alfa, junto a CJ, Chael Produciendo y El Cherry Scom, además de "Si Es Trucho Es Trucho (Remix)" de Axel Rulay, Farruko y el mismísimo El Alfa. ¡Ah, y para rematar, Bad Bunny y RaiNao serán los presentadores de la emisora! Una mezcla que es pura Florida latina.

Esto no es solo música, mi gente. Para millones de jugadores alrededor del mundo, las radios de GTA son una puerta de entrada a géneros que quizás nunca buscarían por su cuenta. Imagínense a alguien en Tokio o en Berlín descubriendo el dembow dominicano mientras anda en carro por una Miami ficticia. ¡No hay mejor publicidad que esa, la que llega sin que nadie se dé cuenta!

Todo esto no es solo chévere por ver nuestras caras y escuchar nuestra música; también cambia la forma de entender el trabajo actoral. Va más allá de la cámara: es grabar voces, hacer captura de movimiento, animaciones digitales y colaborar con desarrolladores. Para Manny Pérez, Manni L. Pérez y Hemky Madera, es una oportunidad de llegar a millones que nunca vieron sus películas, y de darle a sus personajes una profundidad como la del cine.

Por años, la representación latina en videojuegos gringos fue de relleno o estereotipos. GTA VI, aunque el crimen sigue siendo su motor, ahora pone a nuestros talentos en papeles centrales, abriendo una conversación interesante sobre cómo se cuenta lo latino. La presencia dominicana es total: protagonistas, elenco y radio. Esto no garantiza una representación perfecta, pero confirma que nuestras voces, rostros y sonido están ahí, en uno de los lanzamientos más grandes del entretenimiento actual. ¡El talento dominicano ya no solo cuenta historias, ahora ayuda a construir mundos digitales! ¿Quién diría que la próxima estrella de Vice City hablaría como nosotros?