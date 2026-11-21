Espectáculos

El debate que nos tiene en vilo: ¿Nadie cambió la bachata?

¡Ay, Dios mío, la polémica se puso heavy! El autor de estas crónicas había soltado unos textos sobre cómo Luis Días, nuestro "Terror" musical, transformó géneros como la bachata, el merengue y la salsa. Pero, ¡agárrense!, un poeta amigo, Pedro Pablo Fernández, con opiniones más radicales que un aguacero en mayo, salió a decir que ¡ni Días ni Juan Luis Guerra cambiaron la bachata que encontraron! ¿Qué les parece? Él defiende que la bachata de los años 50 y 60, la de Luis Segura, José Manuel Calderón o la Sufrida, era solo con guitarra clásica o acústica. ¡Ni un tambor o una batería a la vista! Por eso, para él, hablar de "bachata rock" en esa época no cabe. Según su óptica, la maestría de guitarristas como Edilio Paredes o Mártires de León, e incluso la de fenómenos como Lenny Santos (de Aventura) o Eric Rivera (con Romeo Santos), todavía no había llegado a ese punto de grandes transformaciones. ¿Será que el poeta tiene razón, o le está metiendo color?

Luis Días responde con su propia entrevista

¡Pero aquí nadie se queda mudo! El autor de la crónica le lanzó al poeta Fernández una entrevista que le hizo al mismísimo Luis Días en Cultura de El Siglo el 30 de enero de 1999 (repetida en Areíto entre el 7 y 24 de octubre de 2026). ¡Y ahí Días, sin pelos en la lengua, soltó la bomba! Afirmó que cuando pasó de Convite y Madora a Transporte Urbano usó la guitarra acústica y Wellington Valenzuela la batería. El equipo de instrumentistas era de primera: Manuel Tejada en el piano, Carlitos Fernández en la guitarra eléctrica, Cuquito Moré en el bajo, Luis Ruiz en el violín y Guarionex Aquino en la percusión. El mismo "Terror" Días lo dejó claro: «… las músicas de los congos y entonces utilizo elementos propiamente del jazz y del rock para recrear la música dominicana tal como la tocábamos, e incluso hasta el instrumental mismo lo cambiamos...». O sea, no solo añadió instrumentos, ¡cambió el ADN completo! ¿Todavía dudas, poeta?

La fórmula secreta de la fusión, explicada por el "Terror"

¡Y como la cosa era de sacarle los trapitos al sol al poeta y dejarlo sin argumentos, el autor no se detuvo ahí! Volvió a citar a Luis Días, quien ya había explicado su concepto de la fusión. Según Días, fusionar Macorís con Samaná, dos contextos de habla inglesa que nunca habían estado juntos, permite crear un tercer género que es la fusión en sí. El "Terror" se fue más lejos: buscaba las raíces musicales de Samaná en lugares como New Orleans y Luisiana, expandiendo el contexto de la música dominicana. ¡Hasta se atrevió a fusionar el bambulá de Samaná con el de Colombia y música indígena! Con esa visión, ¿quién se atreve a decir que Luis Días no transformó nada? ¡Eso es como decir que el sancocho dominicano no tiene sabor!

Días vs. Guerra: La música como espejo social

¡Y ahora sí, vamos al mambo, al corazón de la crónica! La distinción entre Días y Guerra, según la investigación, es totalmente incompatible. El autor dice que el "esteticismo" (la "higiene social") y la "estilística" de Juan Luis Guerra chocan de frente con la "rítmica" de Luis Días. ¿Un ejemplo? Los merengues. "Marola", de Luis Días, era un merengue que te ponía la realidad en la cara, sin adornos. Hablaba de amor libre, hijos ilegítimos (¡un tabú para la época!), y otras interdicciones, sin moralejas. Era un espejo sin filtros de la sociedad que hizo a más de uno sudar frío. Pero Juan Luis Guerra con "A pedir su mano", pintaba el ritual campesino del noviazgo, "legitimado" por los padres y la sociedad, donde el matrimonio era el único final feliz, con hijos que podían heredar. Una música que repite fórmulas ya validadas y que, por no amenazar el orden establecido, los Estados premian y toleran, según la crónica. ¡Se ve claro que uno buscaba despertar y el otro arrollar con la tradición y el gusto de la "buena sociedad"!

¿Merengues de gallos? Días pasó de eso

¡Aquí viene una distinción que hay que apuntar en grande! ¿Merengues de gallos? Pues, señores, Luis Días nunca escribió un merengue sobre peleas de gallos. ¡Ni uno solo! Su única referencia a gallos no fue en un merengue, sino en la bachata "El guardia del arsenal", y para marcar la hora, o para reconocer el vodú invocando a Candelo. La bachata "Andresito Reina" sí que recoge el manido tema de la lidia de gallos, ¡Siempre el "Terror" Días rompiendo esquemas! ¿A quién le sorprendió esto?