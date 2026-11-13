Zendaya, Selena Gomez, at Nicolas Cage: mga star na humahakot pa rin ng malalaking sahod sa TV
Sana all na lang talaga. Kahit sinasabing tapos na ang era ng 'peak TV', hindi pa rin nagbabago ang reality na humahakot pa rin ng dambuhalang paychecks ang mga sikat na artista sa maliliit na screen.
Nagbago kasi ang game nang pumasok ang streaming revolution, kung saan naging trend ang pag-recruit ng mga A-listers para sa mga topline series. Kabilang sina Zendaya, Selena Gomez, at Nicolas Cage sa mga bituin sa TV na may pinakamalalaking sahod.
Kahit na mas humigpit na ang market ngayon dahil sa pagbaba ng produksyon ng mga original series, hindi pa rin ito naging hadlang para makakuha ng impressive na bayad ang mga top stars. Let's be honest, kapag sikat ka talaga, kahit anong shift ng industry, pasok pa rin ang budget para sa'yo.
Kayo, kung kayo ang kukunin para sa isang big series, anong amount ang hihingin niyo bago kayo pumayag?