Rayver Cruz at Julie Anne San Jose, engaged na!
Confirmed na nga ang wedding bells para kina Rayver Cruz at Julie Anne San Jose! Pumayag na ang actress sa marriage proposal ng actor matapos ang limang taon nilang relasyon.
Na-share ni Rayver ang intimate moment na ito sa isang video sa kanyang Instagram page noong Lunes, Nov. 23. Sobrang sweet ng proposal kung saan sinabi ni Rayver kay Julie Anne, Gusto ko lang sabihin sa’yo sa na mahal na mahal kita at totoo yung sinasabi ko sayo na mamahalin kita habangbuhay kung hahayaan mo ako, habang naiiyak ang actress.
Siyempre, hindi mawawala ang support system. Kasama sa proposal ang kanilang mga family members, kabilang ang kapatid ni Rayver na si Rodjun Cruz at asawa nitong si Dianne Medina. Nakisaksi rin sa event ang fellow actors na sina Miguel Tanfelix at Ysabel Ortega.
For those who forgot, ginawa nilang public ang kanilang relationship noong November 2022 sa “JulieVerse” concert ni Julie Anne.
Sana all may ganitong romantic proposal, ‘di ba?